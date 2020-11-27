Пара схудла на 90 кілограмів без суворих дієт: який секрет успіху
Подружжя зі США змогло за декілька місяців скинути 90 кілограмів. Раніше 25-річна Стефані Енгблом і 29-річний Брендон важили по 136 кілограмів.
Для такого результату пара була вимушена змінити свій раціон. Про це вони розповідають на своїй сторінці в інстаграм.
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Брендон відмовився від страв з високим вмістом вуглеводів на користь їжі, багатої білком. Стефані ж зменшила розмір порцій, перестала пити каву з сиропами, замінила незбиране молоко мигдальним, яловичий фарш – фаршем з курки або індички, а сметану – грецьким йогуртом.
Не потрібно повністю обмежувати себе з самого початку. Намагайтеся щодня робити щось для того, щоб на крок наблизитися до фінальної мети. Наприклад, випийте більше води, ніж вчора, або перестаньте додавати кетчуп у свої обіди,
– розповіла Стефані.
"Робіть всякі дрібниці, які можна змінювати кожен день. І не намагайтеся відразу зав'язати з усім, тому що в цьому випадку у вас будуть проблеми", – додала Стефані.
Також пара пригадала, що вони влаштовували довгі прогулянки, прибирали у будинку та гралися з собакою. Згодом вони пішли ще й у спортзал, де додались фізичні навантаження.
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З січня 2020 року Стефані вдалося схуднути на 53 кілограми. Брендон за той же час скинув понад 35 кілограмів.
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