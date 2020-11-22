Фотограф Меган Аллен робила весільні кадри молодій парі, коли раптово в покинутій будівлі неподалік спалахнула велика пожежа.

Так Діллон і Коррі Джеймсон з США отримали вогняну весільну фотосесію. Про це розповіли на сайті dayton.com.

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"Будівля спалахнула величезним полум'ям, випустивши величезні чорні клуби диму в небо. Вона (пожежа – 24 канал) залишила нас просто безмовними. Полум'я ставало все вищим і вищим", – згадала Меган Аллен.



Фотосесія на тлі пожежі / Фото choosestudio22.com​

"Ми піднялися на пагорб, щоб отримати кращу точку огляду. Це було якраз вчасно, щоб побачити всю будівлю в вогні. Тоді відразу ж приступили до роботи", – додала Аллен.



Робота Меган Аллен / Фото choosestudio22.com

Фотограф зробила кілька унікальних кадрів. Ця пара надовго запам'ятає не тільки своє весілля, але і весільну фотосесію.