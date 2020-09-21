Якщо ви не вірите в кохання з першого погляду, американці Оррі Келлі і Джон Костелло могли б вас з легкістю переконати, що воно існує. Пара прожила майже 70 років у шлюбі після випадкового побачення.

Зворушливу історію кохання опублікувало видання The Boston Globe. Як розповіли родичі, Оррі Келлі і Джон Костелло познайомились у 1951 році. Пара просто сходила на побачення наосліп та відтоді прожила разом 67 років і померла в один день.

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Джон Костелло був військовим та ветераном війни. Після повернення додому вирішив змінити свою кар'єру і стати адвокатом. В цей час він випадково познайомився з Оррі, що змінила все його життя. На першому побаченні чоловік зрозумів, що закохався у дівчину-мистецтвознавця, а вже за 2 роки зустрічань пара пішла до вівтаря і оселилась у затишному будинку в штаті Массачусетс.

Якби ви випадково побачили їх за обідом, ви б подумали: "Яка мила пара. Вони настільки закохані. Він обожнює її", – поділилась їхня донька Морін Тріпп.



Закохані Оррі і Джон в день весілля / Фото The Boston Globe

І це справді так: виховання 5 дітей не зруйнувало романтику у шлюбі. За словами родичів, Оррі Келлі і Джон Костелло любили обмінюватись милими подарунками і робити один одному сюрпризи. Щира радість другої половинки робила їх щасливими.

На жаль, 91-річна Оррі Келлі померла уві сні 10 вересня 2020 року. Її коханий Джон не зміг пережити втрату. За словами родичів, він помер на 20 годин пізніше за свою дружину.