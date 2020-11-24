Якщо думка про серйозні стосунки викликає легку панічну атаку, то краще з ними поки почекати. Крім цього є ще кілька ознак, які свідчать про неготовність ділити життя з партнером.

► Не знаєш, чого хочеш від життя

Добре було б розібратися, які плани на життя, чого хочеш досягнути: створити бізнес, купити машину, побудувати заміський будинок, облетіти всі куточки Європи, вийти заміж, народити дитину. Про це розповіло видання Cosmo.

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Адже поки не зрозумієш себе, не вийде зрозуміти іншу людину. Отже, побудувати відносини.

► Не подобається власна зовнішність

Якщо вірити даним, дуже маленький відсоток дівчат повністю любить і приймає своє тіло. Одна справа, коли не подобається хода, невеликий животик або колір волосся, проте зовсім інша, якщо повністю не приймають свою зовнішність.



Не приймає зовнішність / GirlInspo

Тому дівчина може закриватися в собі, часто уникати близького контакту з людьми, боятися фліртувати. Дуже важливо вміти знаходити спільну мову в парі й не сподіватися, що хтось розв'яже всі проблеми, особливо, психологічні.

► Пішла з головою в кар'єру

Якщо дівчина вирішила займатися бізнесом або просто розвиватися в якійсь сфері, швидше за все, в цей період всю свою енергію вона спрямовує саме туди.

Отже, у неї просто не буде часу розсіюватися ще й на стосунки, побачення і безтурботні перегляди фільмів.

По-перше, не потрібно в такому випадку ставити собі за мету знайти чоловіка, бо не буде можливості проводити з ним спокійно навіть вихідні.

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По-друге, поки не досягнеш результату в кар'єрі, не будеш повністю задоволена собою. Це стане причиною проблем в спілкуванні й конфліктів.