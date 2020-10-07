Часом варто зупинитися і задуматися щодо відносин, в яких перебуває людина. Цілком можливо, що час рухатися далі. Можна до останнього переконувати себе, що все зміниться і буде, як раніше. Проте є кілька ознак, які свідчать про зворотне.

• Страшно озвучувати свої бажання

Не важливо щодо чого вони – нової сукні чи прагнення більше часу проводити разом. У будь-яких відносинах дуже важливо проговорювати свої емоції і бажання. Про це повідомило видання Cosmo.

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Проте це неможливо, якщо один з партнерів розуміє, що другий або ігнорує будь-які слова або занадто агресивно на них реагує. Так з'являються сварки і скандали. Чим частіше вони виникають, тим більше труднощів з нерозумінням і вищі ризики розриву стосунків.

• Невміння знаходити компромісу

Складно, якщо партнери не хочуть поступатися одне одному з будь-якої причини: хоч принципи, хоч самовпевненість, хоч неповага до коханої людини. У будь-якому випадку, нічого хорошого така історія не обіцяє.

Вміння шукати компроміс або йти до нього – фундамент відносин. Причому розмова не обов'язково про щось глобальне. Компроміс може бути й в тому, хто сьогодні готує сніданок, виносить сміття або купує продукти. Навіть, якщо про це важко домовитися, навряд вийде вирішити більш серйозні завдання.

• Газлайтинг

Газлайтинг – це одна з форм психологічного насильства, коли партнер починає переконувати в неадекватній поведінці. Найчастіше для цього використовують такі фрази: "Не починай, це маячня", "Так тобі здалося" і "Тільки давай без скандалів".

Погодься, почувши таке, відразу хочеться розпочати сварку, навіть якщо до цього і в думках не було. За фактом, такі слова одразу дестабілізують нервову систему і призводять до того, що ти починаєш поводити себе так, як зручно партнеру.

• Зникнення довіри

Наприклад, раніше можна було повністю покластися на партнера, а тепер він частенько або забуває про прохання, або ігнорує. І, звичайно, не визнає своєї провини та не бачить в цьому нічого жахливого.

Якщо таке відбувається раз на пів року, наприклад, коли у чоловіка багато роботи – це одне. Проте, якщо він систематично не виправдовує довіри, навіть у побутових ситуаціях, час серйозно поговорити і розставити всі крапки над "і".

• Критика звучить частіше, ніж компліменти

Там ти не прибрала, тут погано випрасувана сорочка, а потім ще й вечерю приготувала на трієчку. Хоч ти на всі 100% впевнена в зворотному і розумієш, що хлопець чіпляється без причини.

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Швидше за все, ваші відносини підходять до завершення. Особливо, якщо останнім часом від хлопця практично не чути компліментів або ласкавих слів. Таким чином він шукає причину для сварки і намагається тебе скомпрометувати.