Багато чоловіків уявляють момент освідчення коханій та намагаються зробити цю подію максимально романтичною і видовищною. Так, 37-річний Джейсон Пак вигадав оригінальний і нетиповий спосіб запропонувати дівчині вийти за нього заміж.

Як повідомляє Metro, чоловік ретельно підготувався до особливого дня. Він запропонував коханій Кеті Лайн стрибнути з парашутом. Начебто це була частина благодійної програми, про яку чоловік давно чув. І дівчина без вагань погодилась на цю авантюру.

Дивіться також Невдалі весільні фотографії, від яких неможливо втримати сміх

Пара обрала стрибок з висоти 4 тисячі метрів. Через брак досвіду у цій екстремальній розвазі Кеті і Джейсон супроводжували професійні інструктори. Саме вони допомогли чоловіку уникнути фіаско під час освідчення.

За задумом Джейсона, Кеті в польоті мала побачити питання: "Чи ти вийдеш за мене заміж?". Плакати з буквами тримали родичі пари, які прийшли підтримати їх та чекали на приземлення закоханих. Однак через емоції дівчина не помітила нічого особливого, і тільки завдяки інструкторам зрозуміла, який сюрприз від коханого на неї чекає.

"Думаю, я просто кивнула, якщо чесно. Я була дуже шокована. Під час польоту інструктор весь час говорив мені: "Ти бачиш ці знаки?" Спочатку я не розуміла, що він має на увазі, і почала шукати дорожні знаки. Але потім я помітила своє ім'я, і все зійшлося", – розповіла вона.



Чоловік оригінально освідчився коханій дівчині / Фото Metro

Цікаво, що Джейсон все прорахував і, щоб встигнути взяти перстень у родичів, стрибнув першим. Інструктор також допоміг в цьому, взявши легше спорядження. Тому на кадрах, які зняли очевидці, видно, як чоловік швидко кинувся за обручкою і, коли його кохана приземлилась, підбіг до неї та запропонував вийти заміж. Дівчина одразу ж погодилась, а згодом зізналась, що ніколи не забуде цієї романтичної події.

Дивіться як чоловік освідчився коханій після стрибка з парашутом: відео