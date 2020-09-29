Осінь – дивовижна пора для створення розкішний сімейних знімків. І поки листя стає різнобарвним у парках, потрібно спіймати момент і зробити яскраві фото, що прикрасять не тільки помешкання, але й ваші спогади.

Ідеї для фотосесії подружжя

Якщо подружжя ще не має дитини, оберіть романтичну локацію та влаштуйте фотосесію у стилі lovestory. І тут, як переконаний 24 канал, є мільйони цікавих ідей, які з легкістю можна втілити у вашому населеному пункті.

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Колоритний сіновал, прогулянка містом, відпочинок біля озера чи в парку, велопрогулянка або ж мандрівка з кавою: осіння зйомка може стати особливою у вашому фотоальбомі. Використайте опале листя, яке точно виглядатиме ефектно в кадрі.

Сімейна фотосесія в стилі lovestory / Фото Pinterest

Фотосесія з дітьми: ідеї для фото

Якщо ж у подружжя є нащадки, залучіть їх до зйомки. І тут ідей з мережі теж не бракує: сімейний пікнік, гра з листям чи хованки – перетворити фотосесію на розвагу для дітей просто.

Сімейна фотосесія з дітьми / Фото Pinterest

Осінні фотосесії зірок

Українські знаменитості також полюбляють робити осінні знімки з коханими та дітьми. Телеведучі Лілія Ребрик та Катерина Осадча, Потап і Настя Каменських, Оля Цибульська та Джамала у 2019 році поділились яскравими кадрами, зробленими в парку, горах чи на подвір'ї будинку.