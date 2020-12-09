Патриція та Леслі Маквотерс, які провели разом 47 років, трагічно загинули від COVID-19. Американське подружжя загинуло в один день та навіть час.

Лікарі констатували смерть подружжя 22 листопада о 16:23. Про це повідомило видання NY Post.

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Вмираючи, 75-річна Патриція ще встигла кинути чоловікові останню фразу: "Леслі, час йти".

Це красиво, але це так трагічно. Начебто Ромео і Джульєтта,

– зазначила їх донька Джоанна Сіск.

Відомо, що Патриція та Леслі Маквотерс одружилися 16 квітня 1973 року й з того моменту були нерозлучними. Усі навколо вважали їх абсолютними протилежностями – Патриція була серйозна, а Леслі полюбляв веселитися.

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"Вони робили разом буквально все, тому не дивно, що до творця вони також вирушили разом", – додала донька Джоанна Сіск.