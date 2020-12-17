Зробіть Новий 2021 рік незабутнім — проведіть веселі новорічні ігри для дітей. Усі ці конкурси можна відтворити вдома, у дитячому садку та у школі.

Найцікавіші новорічні ігри зібрав 24 канал. Обов'язково щедро нагороджуйте та заохочуйте переможців. Призами можуть бути: солодощі, невеликі іграшки, різноманітні сувеніри (чашки, календарики) та новорічні атрибути.

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Дитячі новорічні ігри та конкурси

► Зимові загадки. Ведучий загадує кожній дитині загадку на новорічну тематику. За правильну відповідь гравець нагороджується фішкою або монеткою. Тому, хто назбирав більше трофеїв, дістається головний приз.

► "Капелюх". По колу під веселу музику передається капелюх і одягається на голову сусіда. Коли музика вимикається, дитина, яка залишилася в капелюсі, розповідає вірш або співає пісеньку про зиму.

► Конкурс "Тренуємо пам'ять". Ця новорічна гра для дітей полягає в тому, що дітям потрібно запам'ятати прикраси, які висять на ялинці. Потім вони відвертаються та озвучують всі деталі. Перемагає та дитина, яка назве більше іграшок, ніж інші.

► Гра "Алфавітні привітання". Ведучий називає будь-яку букву й дитина повинна придумати на цю букву текст привітання своїм друзями



Ігри для дітей / Фото Mamme Magazine

► Конкурс "Загорни подарунок". Беруть участь 2 – 3 дітей. Завдання — упакувати подарунок за допомогою туалетного паперу. Хто красивіше загорне сюрприз, той і виграв.

► Гра "Стрибучий мішок". Одночасно в забігу беруть участь 2 дитини. Вони стають у порожній мішок і починають стрибати, підтримуючи його руками. Той, кому вдається першим це зробити, нагороджується призом.

► Пазл у рукавицях. Необхідно 2 команди. Кожен учасник одягає рукавиці, й всі діти збирають пазл (не дуже великий) із зимовими пейзажами на швидкість.

► Новорічна гра для дітей "Святкові мішечки". Двом гравцям видають по гарному мішечку. Вони встають біля журнального столика, на якому лежать у коробочці обривки мішури, іграшки та дрібні предмети, що не належать до новорічного свята. Учасники зі зав'язаними очима перекладають вміст цієї коробочки у свої мішечки під веселу музику. Як тільки музика стихне, дітям розв'язують очі. Виграє дитина, у якої виявилося більше предметів, пов'язаних із Новим роком



Новорічні розваги / Фото Jooinn

► Конкурс "Новорічний Пікассо". Учасникам роздають альбомні листи з довільними лініями (однакові) та маркери. Необхідно домалювати картину на новорічну тему. У кого вийде цікавіше, той і переміг.

► Новорічна музична гра для дітей "Шапка пісень". Готується шапка з папірцями, на яких написані фрази з новорічних пісень. Діти передають її по колу під музику. Коли композиція зупиняється, то дитина, яка отримала в цей момент шапку, дістає папірець зі словом і повинна заспівати шматочок пісні, де воно зустрічається.

► Конкурс "Багатство в Новому році". Проводиться ця новорічна гра для дітей вдома. У кімнаті заздалегідь ховають різні монети в великій кількості. Потім кожен учасник отримує новорічну шкарпетку й після команди "старт" розпочинає пошук монет. На це дається 1 хвилина. Потім підраховують суму номіналу монет. Хто зібрав більше грошей, той і став переможцем. Для нього весь 2021 рік буде особливо багатим!

Новорічні ігри для великої кількості дітей

Ці ігри можуть чудово підійти для дітей на новорічний ранок:

Конкурс "Намисто для ялинки". Для гри знадобиться багато канцелярських скріпок (бажано різнокольорових). За 5 хвилин 2 команди під музику збирають із них довгі ланцюжки. У кого "намисто" вийде довшим, той і переможе.

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Конкурси для дітей / Фото Pexels

Конкурс "Прикрашання ялинки наосліп". Кілька учасників із зав'язаними очима і з ялинковими іграшками виходять на середину приміщення. Усіх крутять кілька разів навколо своєї осі. Завдання — знайти ялинку та повісити на неї іграшку. Звертати не дозволяється. Якщо учасник у щось або в когось уткнувся, то повинен там і повісити іграшку. Переможця 2: та дитина, яка перша прикрасить ялинку, і та, яка знайде найоригінальніше місце для іграшки.

Кілька учасників із зав'язаними очима і з ялинковими іграшками виходять на середину приміщення. Усіх крутять кілька разів навколо своєї осі. Завдання — знайти ялинку та повісити на неї іграшку. Звертати не дозволяється. Якщо учасник у щось або в когось уткнувся, то повинен там і повісити іграшку. Переможця 2: та дитина, яка перша прикрасить ялинку, і та, яка знайде найоригінальніше місце для іграшки. "Мандаринова естафета". Формується 2 команди з однаковою кількістю учасників. Від кожної з них виставляється по гравцю, яким видається ложка з мандарином. Саме приладдя дозволено тримати тільки кінчиками двох пальців на витягнутій руці. Тепер суперники наввипередки повинні дійти з ложкою до якогось орієнтира та назад до своєї команди, не впустивши фрукт, і передати естафету. Якщо мандарин упав, то той, хто програв із ложкою повертається до вихідної точки. Переможе команда, яка перша впорається зі завданням.



Новий рік / Фото Backstage

Конкурс "Запали вогонь". Кожен учасник отримує такий набір: пакет, зав'язаний на простий вузол, а в ньому ще пакети за принципом матрьошки. Загалом має бути близько 10 пакетів. У останньому лежить бенгальський вогник. За командою всі учасники починають розв'язувати пакети. Хто впорається швидше за інших, той і отримує приз.

Кожен учасник отримує такий набір: пакет, зав'язаний на простий вузол, а в ньому ще пакети за принципом матрьошки. Загалом має бути близько 10 пакетів. У останньому лежить бенгальський вогник. За командою всі учасники починають розв'язувати пакети. Хто впорається швидше за інших, той і отримує приз. Новорічна музична гра для дітей "Випадковий маскарад". Заздалегідь потрібно набити мішок смішним одягом. Ведучий із різним інтервалом вмикає та вимикає музику. Коли мелодія грає, учасники танцюють й передають сумку один одному. Якщо музика зупинилася, то дитина з мішком у руках витягує одну річ і одягає на себе. Гра триває, поки не спорожніє мішок. Перемагає найбільший модник.

Заздалегідь потрібно набити мішок смішним одягом. Ведучий із різним інтервалом вмикає та вимикає музику. Коли мелодія грає, учасники танцюють й передають сумку один одному. Якщо музика зупинилася, то дитина з мішком у руках витягує одну річ і одягає на себе. Гра триває, поки не спорожніє мішок. Перемагає найбільший модник. Конкурс "Бантики". Потрібно мінімум 6 учасників, які мають поділитися на 2 команди. Один з гравців стає посеред кімнати, на ньому будуть зав'язувати стрічки. Двом іншим гравцям зав'язують очі. Завдання одного — зав'язати десять стрічок за звуковим сигналом на тому, хто стоїть посеред кімнати, а іншого — знайти на дотик банти та розв'язати їх. Переможе та команда, яка раніше впорається.

Потрібно мінімум 6 учасників, які мають поділитися на 2 команди. Один з гравців стає посеред кімнати, на ньому будуть зав'язувати стрічки. Двом іншим гравцям зав'язують очі. Завдання одного — зав'язати десять стрічок за звуковим сигналом на тому, хто стоїть посеред кімнати, а іншого — знайти на дотик банти та розв'язати їх. Переможе та команда, яка раніше впорається. Гра "Сніжки". Зі звичайного паперу скочуються білі сніжки. Дітей ділять на 2 рівні команди. На стінах встановлюють 2 кошики та проводять змагання по сніжному баскетболу. Правила прості: потрібно закинути якомога більше сніжків.

Зі звичайного паперу скочуються білі сніжки. Дітей ділять на 2 рівні команди. На стінах встановлюють 2 кошики та проводять змагання по сніжному баскетболу. Правила прості: потрібно закинути якомога більше сніжків. Новорічна масова гра для дітей — "Туфелька Попелюшки". Усі знімають взуття та складають його в загальну купу. Учасникам зав'язують очі, взуття перемішується, ведучий дає сигнал шукати свої речі. Потрібно на дотик раніше всіх знайти своє взуття. Це дуже рухлива та смішна новорічна гра для дітей, тому що в результаті всі будуть із чужим взуттям.

Усі знімають взуття та складають його в загальну купу. Учасникам зав'язують очі, взуття перемішується, ведучий дає сигнал шукати свої речі. Потрібно на дотик раніше всіх знайти своє взуття. Це дуже рухлива та смішна новорічна гра для дітей, тому що в результаті всі будуть із чужим взуттям. Конкурс "Новорічний фільм". Бере участь 2 або 3 команди з однаковою кількістю людей, діти можуть готуватися 5 хвилин. У підсумку кожна команда повинна показати мініатюру з фільму, мультфільму про Новий рік.

Бере участь 2 або 3 команди з однаковою кількістю людей, діти можуть готуватися 5 хвилин. У підсумку кожна команда повинна показати мініатюру з фільму, мультфільму про Новий рік. Новорічна гра для дітей на кулінарну тему. Дітей потрібно розділити на 3 команди. За одну хвилину перша команда повинна придумати святкові страви, які підходять для Нового року, на букву "Н", друга — на букву "С", а третя — на "Д". Хто зможе більше назвати тематичних страв, той і переміг.

Новорічні ігри для маленьких дітей

► Хоровод навколо ялинки. Ця новорічна танцювальна гра для дітей молодшого віку стан безпрограшним варіантом і вдома, і в садку.

► Конкурс "Мандариновий ковбой". 2 дитини встають один навпроти одного, у кожного в кишені 1 мандарин. За сигналом "ковбої" швидко вихоплюють із кишень свої мандарини, очищають і з'їдають. Перемагає найшвидший.

► Гра "Поаплодуйте зимі". Ведучий вимовляє набір слів, а малюки повинні розпізнати ті визначення, які належать до зими та Нового року, поплескавши в долоні.

► Конкурс "Забіг у валянках". Двом командам видають валянки великого розміру, в яких потрібно добігти до ялинки, оббігти її навколо та повернутися назад. Потім валянки передаються наступній дитині, і та повторює естафету. Переможець — найшвидша команда.

► Гра "Приклей ніс". На ватмані малюють діда Мороза в повний зріст, але без носа. Цю деталь дітям пропонується виліпити з пластиліну та з закритими очима приклеїти її в потрібне місце.



Ігри для маленьких дітей / Фото Pexels

► Конкурс "Прикраси ялинку". Формується дві команди й кожній видається ялинка та коробка з ялинковими іграшками (не скляними). Гравці повинні пробігти від старту до ялинки та повісити іграшку, яку взяли з коробки. Гра триває, поки не закінчаться прикраси. Виграє та команда, яка швидше прикрасила своє дерево.

► Гра "Назви подарунок". У просторий мішок кладуть безліч іграшок, фігурок. Дитина зі закритими очима повинна витягнути предмет і вгадати, що це. Якщо вона правильно розпізнала фігурку, то нагороджується подарунком.

► Конкурс "Наближаємо Новий рік". Потрібно по черзі називати новорічні слова. Виграє той, хто назве більше всіх слів.

Новорічні ігри для дітей і дорослих

Конкурс "Новорічний мім". Грає дві команди. Перша команда придумує якесь слово, пов'язане з Новим роком, а потім каже його одному з гравців команди суперника. Його завдання — жестами, мімікою зобразити загадане слово, щоб його команда змогла відгадати. Потім команди міняються ролями.

Грає дві команди. Перша команда придумує якесь слово, пов'язане з Новим роком, а потім каже його одному з гравців команди суперника. Його завдання — жестами, мімікою зобразити загадане слово, щоб його команда змогла відгадати. Потім команди міняються ролями. "Голлівудський кастинг". Бажано записати цей конкурс на камеру. Суть: із Голлівуду приїхав відомий режисер, щоб провести кастинг на головні ролі в новий фільм. Завдання треба придумати смішні. Наприклад, заспівати новорічну пісню наче у вас: болить зуб, на ногу впала цеглина, короста. Кожен витягує варіант за жеребом. Переможцям вручають запрошення в Голлівуд та пачку доларів.



Розваги для дітей та дорослих / Фото WallpapersWide

Конкурс "Відморожений детектив". Це дуже незвичайна та цікава новорічна гра для дітей і дорослих. Спочатку вибирають головних учасників-детективів, вони виходять із кімнати. Потім їм повідомляють, що вони повинні "розкрити злочин", для цього треба ставити питання. Учасники можуть відповідати тільки "так", "ні", "може бути". Але насправді (ці правила потрібно пояснити іншим гостям, коли детективи вийдуть), ніхто ніякої історії не вигадував. Усі учасники просто відповідають "так" — якщо останнє слово питання закінчується на голосну, "ні" — на приголосну, "може бути" — на "ь". У підсумку детективи складають дуже захопливу історію, але виграють вони тільки, якщо розберуться, як саме їх дурять.

Це дуже незвичайна та цікава новорічна гра для дітей і дорослих. Спочатку вибирають головних учасників-детективів, вони виходять із кімнати. Потім їм повідомляють, що вони повинні "розкрити злочин", для цього треба ставити питання. Учасники можуть відповідати тільки "так", "ні", "може бути". Але насправді (ці правила потрібно пояснити іншим гостям, коли детективи вийдуть), ніхто ніякої історії не вигадував. Усі учасники просто відповідають "так" — якщо останнє слово питання закінчується на голосну, "ні" — на приголосну, "може бути" — на "ь". У підсумку детективи складають дуже захопливу історію, але виграють вони тільки, якщо розберуться, як саме їх дурять. Конкурс "Вгадай новорічну прикмету". Ведучий заздалегідь готує опис різних прикмет про Новий рік, правдиві та вигадані упереміш. По черзі він зачитує для кожного по прикметі, гість відповідає, вірить він чи ні. Перемагає той, хто надав більше правильних відповідей.

Ведучий заздалегідь готує опис різних прикмет про Новий рік, правдиві та вигадані упереміш. По черзі він зачитує для кожного по прикметі, гість відповідає, вірить він чи ні. Перемагає той, хто надав більше правильних відповідей. Гра "Викрадач Нового року". Серед гостей вибирають викрадача Нового року. Усі виходять з кімнати, а викрадач краде 3 або більше новорічних предметів. Потім гості повертаються на місця, оглядаються та починають гадати, що саме вкрав злодій.

Серед гостей вибирають викрадача Нового року. Усі виходять з кімнати, а викрадач краде 3 або більше новорічних предметів. Потім гості повертаються на місця, оглядаються та починають гадати, що саме вкрав злодій. "Паровозик". Така новорічна гра, танці для дітей і дорослих, відмінно підніме настрій. Усі стають один за одним, поклавши руки на талію людині, що стоїть попереду, й починають танцювати під запальну музику.



Новорічна гра / Good Free Photos

Конкурс "Передача повноважень". Всі учасники сідають в коло, на одному з них надіта новорічна шапка. Потрібно передати шапку іншому гравцеві на голову без допомоги рук. Той, хто втратив головний убір, вибуває з гри.

Всі учасники сідають в коло, на одному з них надіта новорічна шапка. Потрібно передати шапку іншому гравцеві на голову без допомоги рук. Той, хто втратив головний убір, вибуває з гри. Новорічна гра в колі для дітей "Зимова рукавиця бажань". Гості стають у коло та під музику передають один одному рукавицю з фантами. Ведучий у будь-який момент вимикає музику. Учасник, у якого виявилася в руках рукавиця, дістає фант і виконує дію, яка там написана. Переможця обирають голосуванням.

Гості стають у коло та під музику передають один одному рукавицю з фантами. Ведучий у будь-який момент вимикає музику. Учасник, у якого виявилася в руках рукавиця, дістає фант і виконує дію, яка там написана. Переможця обирають голосуванням. Конкурс "Голосний вокаліст". Беруть участь 3 людини. Необхідно заздалегідь підготувати тексти популярних пісень, надруковані великим шрифтом. Назву пісні повинні знати лише виконавці. Їх завдання — заспівати по 1 пісні без музики, але використовувати тільки одні голосні літери. Перемагає той учасник, пісню якого вгадають гості.

Беруть участь 3 людини. Необхідно заздалегідь підготувати тексти популярних пісень, надруковані великим шрифтом. Назву пісні повинні знати лише виконавці. Їх завдання — заспівати по 1 пісні без музики, але використовувати тільки одні голосні літери. Перемагає той учасник, пісню якого вгадають гості. Конкурс "Саморобний символ року". Кожен учасник за 5 хвилин повинен зробити символ року з будь-яких матеріалів. Наприклад, з їжі, монет або інших предметів інтер'єру. За результатами голосування всіх гостей визначать найбільш креативну саморобку.

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