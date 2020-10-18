Не всі відносини повинні закінчуватися офіційним шлюбом. Сьогодні можна любити і бути коханим абсолютно різними способами.

Сінгли

Деяким людям дійсно не потрібні стабільні та постійні стосунки. Вони звикли жити своїм життям, робити те, що хочуть та не прив'язуватися. Про це повідомило видання Cosmo.

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У них немає ні психологічних розладів, ні невдалого досвіду. Вони просто не хочуть ні штампа в паспорті, ні іншого прізвища. Хоча не проти час від часу мати романтичні стосунки.

Гостьовий шлюб

Родичі можуть все життя дивуватися, навіщо двоє укладали шлюб, якщо живуть в різних квартирах, містах, країнах або навіть на різних континентах. Хоча для пари це абсолютно не проблема, адже у них гостьовий шлюб.

У таких відносинах люди не купують лабрадора, щоб разом гуляти з ним, не роблять ремонт в спільному домі і не відкладають на машину мрії.

Найчастіше вони повністю фінансово незалежні і займаються своїми справами, навіть не спілкуючись з партнером по кілька тижнів. Проте вони люблять один одного і не намагаються змінювати партнера.

При гостьовому шлюбі люди разом відпочивають за містом, подорожують та мають романтичні стосунки. Вони роблять разом тільки те, що обом приносить задоволення.

"Тимчасовий" шлюб

Це не фіктивний шлюб, а "тимчасовий", що важливо. Фіктивні відносини свідомо оформляються для досягнення якоїсь мети – наприклад, для отримання спадщини або на спір.

"Тимчасовий" шлюб дозволяє людям максимально заглибитися в сімейне життя, а через якийсь час вирішити, будуть вони його "переукладати" чи "розлучаються" без продовження спілкування.

Рівноправний шлюб

Це дуже гнучка і сучасна структура, в якої є кілька моделей.

► Перша – партнери відразу з'ясовують, хто чим займається і за що відповідає. Чоловік може постійно займатися вихованням дітей і прибиранням в будинку, а жінка цілодобово пропадає на роботі і будує будинок.

► Друга модель – передбачає зміну ролей, в залежності від ситуації. Наприклад, сьогодні чоловік готує вечерю, тому що у жінки купа справ, а завтра навпаки.

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Плюс цих відносин в тому, що партнери можуть буквально підлаштовувати їх під себе і жити так, щоб обом було комфортно.

Віртуальний шлюб

Там немає тілесних дотиків, розбитої тарілки після сварки і ще однієї зубної щітки у ванній. Але це не заважає людям бути максимально близькими одне до одного на відстані тисячі кілометрів.