Часто бувають ситуації, коли пари переживають періоди, в яких вони відчувають себе трохи віддаленими одне від одного. Можливо, вони були поглинуті роботою, зосереджені на дітях або просто у своїх думках. Однак важливо те, що вони робили в таких ситуаціях: ігнорували проблему і сподівалися, що вона розв'яжеться сама чи намагалися відновити зв’язок.

Видання The Huffington Post попросило закоханих поділитися маленькими простими справами, які вони регулярно роблять, щоб почуватися ближче одне до одного.

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► Вставайте трохи раніше, щоби поснідати разом

"Коли ви двоє працюєте з дому, виглядає наче логічно, що прокидаєтесь й починаєте виконувати робочі завдання. Однак, ми потребуємо окремо виділеного часу, щоб прокинутися і провести час разом, перш ніж мають початися робочі години" – про це розповіла виданню Крістіна Літке.



Снідайте разом / Фото Freepik​

Вона зазначила, що деколи зранку надто багато часу витрачається на приготування їжі. Проте можна зробити якусь просту вівсянку чи тости й тоді залишиться більше часу на розмови.

► Створіть здоровий і веселий ранковий ритуал

"Щоранку я розморожую трохи хлорофілу для нас. Ми аплодуємо і підбадьорюємо одне одного, кажучи "За твоє здоров'я". Потім ми повторюємо ритуал із щоденним пробіотиком. При цьому ми сміємося. Це чудовий спосіб почати день разом", – пригадав Бронвін Лундберг.

► Поцілунки "привіт" і "до побачення" незважаючи ні на що

Ян Крістоф Луї-Мансано пригадав, що в парі вони вітають одне одного поцілунком. Це відбувається, коли кудись йдуть чи повертаються додому. Також вони починають вечерю постукуваннями виделками. Це як сигнал, що їсти вони мають разом.

"Ми надсилаємо одне одному повідомлення: "Добраніч та солодких снів", якщо ми ночуємо чомусь не вдома", – додав Ян Крістоф Луї Мансано.

► Залишайте одне одному записки

"В мене є набір листівок, які я розмальовую, а потім пишу дружині. Я залишаю їх там, де вона не сподівається їх знайти", – зазначив Лі Чемберс.



Записки коханим / Фото Southern Living​

Він розповів, що одну таку листівку надіслав дружині на роботу, інші сховав у ящику для шкарпеток, в бардачок машини, в один кросівок.

► Залишайте час на "ми", коли діти сплять

"Ми бронюємо дві ночі в тиждень тільки для нас. З того часу, як ми стали батьками, ми з дружиною стараємось не пропускати цей час щотижня", – пригадав Шам Пі

Так, це може виглядати монотонним, але коли у вас діти, то кожен хоче провести якомога більше часу разом. Це дає нам шанс надолужувати пропущене і повернути зв'язок,

– пояснив Шам Пі.

► Назвіть конкретні причини за які ви вдячні одне одному

Аманда Олеандр розповіла, що перед тим як заснути, вони дякують за все, що зробили одне одному протягом дня. За речі, які змусили відчувати коханими.

"Ми робимо це щодня перед сном. Це стало доброю звичкою, яка змушує нас відчувати, що нас цінують і люблять", – додала Аманда Олеандр.

► Плани на суботній вечір вдома

"Готує мій чоловік. Він весь день продумує, що буде готувати, шукає рецепти. Я або допомагаю йому, або якщо йому не потрібна допомога, то сідаю на кухні й розмовляю з ним, поки він готує", – згадала Едріен Хеджер.

► Пообіцяйте відключити інтернет в неділю зранку

Лаура Кеткарт Робінс зазначила, що вони проводять недільний ранок в ліжку. Усі смартфони заборонені, проте вони можуть читати газету або пити разом напої.

Спочатку мені було дуже складно нічого не робити протягом 4 годин. Проте не знадобилося багато часу, аби я почала з нетерпінням чекати можливості виключити весь зовнішній світ та просто розчинитися на весь ранок,

– розповіла Лаура Кеткарт Робінс.

► Святкуйте дрібниці

"Ми зробили щомісячні свята, наприклад, наша річниця першого побачення 5 листопада, тому ми кожного місяця святкуємо 5 число. Це може бути спа, особлива вечеря або щось особливе вдома", – пригадала Луї Мансано.

► Складайте веселі пісні

Ден Ріган поділився, що у них є власна пісня для сніданку та вечері, яку вони співають кожного ранку і на ніч. Крім цього ще є пісня для прогулянок та прощання.

► Поставте слайд-шоу зі старих сімейних фотографій по телевізору і віддайтеся спогадам

"Наш екран телевізора можна налаштувати на прокручування випадкових фото з наших телефонів або вибраних альбомів, або просто усіх наших фотографій. Фото ідуть у фоновому режимі вдома, коли ми робимо щось своє протягом дня. Завжди приємно бачити старі кадри, які можуть викликати веселі спогади чи історії", – повідомив Хеджер.



Спільні спогади / Фото SmartHouse

► Щиро цікавтеся роботою, хобі та захопленнями один одного

Деббі Тунг пригадала, що у них з чоловіком дуже різні інтереси. Та й професії дуже сильно відрізняються. Проте вони завжди розповідають одне одному, як пройшов день, які мають проєкти, які новини.

► Медитуйте разом

"Попри те, що ми працюємо з дому, іноді наші дні настільки стресові, що нам буквально доводиться планувати час, щоб ми мали можливість разом пообідати", – пояснив Кеткарт Робінс.

Виділяти час на медитацію щоранку – це справді добрий спосіб підготуватися до розпланованого дня. Після цього я відчуваю себе більш у нього включеним,

– додав Кеткарт Робінс.

► Приносьте одне одному смаколики

Аманда Олеандр пригадала, що вони з чоловіком працюють з дому. При цьому іноді вони забувають поїсти або що-небудь випити.

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"Тому ми приносимо один одному воду і закуски протягом дня, звичайно ж, з поцілунками", – розповіла Аманда Олеандр.