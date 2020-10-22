Нічні страхи принципово відрізняються від кошмарів. У кожному з цих випадків дитині потрібні різні методи подолання.

Нічні страхи

Виникають в момент неповного пробудження з фази глибокого сну, через 1 – 3 години після засипання. Дитина різко схоплюється, може розмахувати руками та кричати. Про це повідомило видання "Мой ребенок".

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При цьому очі у неї відкриті, проте дитина нікого не впізнає і ні на що не звертає уваги. Зіниці розширені, але на світло не реагують.

Через кілька хвилин вона лягає і засинає, а на ранок, як правило, не пам'ятає, що з нею відбувалося. В середньому таке триває 2 – 5 хвилин, проте може і довше – до 20 хвилин.

Нічні страхи – це типово дитяче явище. В більшості випадків не потребує лікування та не є небезпечним для дитини. Вони можуть проявлятися у віці 1 – 1,5 років. Проте найчастіше це відбувається у віці від 2 до 5 років.



Нічні жахи у дитини / Фото Babywise.life​

Як допомогти

Батьки ніяк не можуть вплинути на стан дитини в момент нічного страху. Але важливо подбати про те, щоб вона не впала, не поранилася і не вдарилася.

Якщо малюк дозволить, погладьте його по голівці, по спинці, розмовляйте тихим голосом, можете заспівати колискову. М'яко спробуйте його укласти в ліжко, але ніякого насильства.

Що робити не можна

► Не вмикайте яскраве світло.

► Не трусіть дитини і не кричіть, намагаючись його розбудити. Так ви його ще більше налякаєте.

► Не бризкайте на нього водою, не умивайте і не беріть на руки – це може все тільки погіршити.

Епізоди нічних страхів частіше трапляються зі збудливими дітьми, особливо після сильних емоцій, які вони переживали вдень. До 9 – 10 років частота нічних страхів зменшується, а до 14 – 15 років вони проходять остаточно.

Нічні кошмари

Страшні сни, які можуть снитися як дітям, так і дорослим. Основна відмінність нічних кошмарів від нічних страхів в тому, що дитина прокидається в страху від побаченого сну. Вона не тільки готова йти на контакт з батьками, але і дуже цього хоче.



Нічні кошмари / Фото Scripps Health

Вважається, що нічні кошмари можуть виникати вже у 1-річних малюків, проте відбувається це досить рідко. Частіше все ж після 4 – 5 років. Кошмари сняться в другу половину ночі, під час фази швидкого сну. Дитина повністю прокидається, може розповісти, що його злякало і пам'ятає свій страшний сон.

Як допомогти

► Вислухайте малюка і постарайтеся пояснити, що це тільки сон, а не реальність.

► Якщо малюкові дуже страшно, посидьте з ним поки він знову засне. Можна залишити приглушене світло або прочинені двері в дитячій.

► Заведіть "сонну іграшку", з якою дитина буде відчувати себе спокійніше.

► Добре допомагають ритуали. Наприклад, перед сном поговорити про те, що гарного було вдень ​​і що хотілося б зробити завтра.

► Менше дивіться мультики і фільми з монстрами та інші страшилки.

► Придумайте щось, що буде служити "пасткою" для поганих снів.

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Що робити не можна

► Ігнорувати дитячий страх неправильно. Він абсолютно реальний, незважаючи на те, що викликаний сном.

► "Виховувати силу волі" дитини. Вимикаючи світло та залишаючи її одну, коли потрібна підтримка.

► Знецінювати страхи, соромити за них дитини і сміятися.