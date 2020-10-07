Фотограф Девід Тесінський вже понад 10 років подорожує світом. Він прагне вбивати стереотипи, відкривати людям очі, завдяки своїм фото та розповідати про людей із суперечливим способом життя чи долями.

Закохані Джулія зі США та Лінт з Канади познайомилися під час пандемії COVID-19 у додатку Tinder й не хотіли чекати відкриття кордонів. Про це фотограф розповів виданню Bored Panda.

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Місяцями вони зустрічались на невидимому кордоні їх країн, де мали побачення на відстані понад метр. Закохані приносили власну їжу, бо навіть торкнутися та поділитися одне з одним не могли. Пізніше Джулія зізналася, що вони таємно трималися за руки і цілувались. Камер і датчиків, очевидно, немає поруч, проте вони там повинні бути.

Також пара зустрічалася в парку "Арка світу", який частково належить американській та канадській стороні. Там відвідувачі можуть вільно переміщатися, попри державний кордон, що проходить по центру. Проте вихід за межі парку на територію сусідньої держави без відповідних митних процедур заборонений.

Зараз Джулія та Лінт щасливі разом, проте сподіваються, що найближчим часом вони зможуть зустрітися десь, крім парку.

Дивіться фото, які фотограф зробив для пари: