Жодне весілля не обходиться без курйозних ситуацій, які потім гості з гумором згадують молодятам. І деякі з них фотографам вдалось зняти на камеру.

Курйозними кадрами люди діляться на інстаграм-сторінці Awkward Family Photos. З 2009 року цей блог отримав шалену популярність, адже тут автори проєкту збирають і публікують архівні сімейні світлини, від яких складно втримати сміх.

Дивіться також Материнство без прикрас: жінка показала курйозні картинки своїх буднів

І, звісно ж, тут не обходиться без весільних фотографій. Наречені та їхні гості придумують курйозні ідеї для фото або ж позують перед камерою, не зважаючи на безглуздий фон.

Журналісти 24 каналу підібрали 15 найсмішніших кадрів з весілля, які неодмінно створять вам чудовий настрій.



Ох і підступні ці біотуалети / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Оце так концепція фотографа / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Несподіване падіння подружки нареченої​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



А одній подружці нареченої взагалі не до букета / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Діти на весіллі – ще ті кадри / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Весілля як повстання зомбі / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Нічого такого, просто наречена-кентавр / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Не дуже цікава церемонія була / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Просто за здоров'я молодих випила / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos

​До теми Наречена дізналась про зраду перед весіллям: як вона провчила коханого на церемонії



Підступні сукні дружок наречених / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Чудова підставка під тарілку на весіллі / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Подружка нареченої, здається, щось загубила / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Нареченій варто починати ревнувати / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Курйозне фото на весіллі / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos