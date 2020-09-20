Невдалі весільні фотографії, від яких неможливо втримати сміх
Жодне весілля не обходиться без курйозних ситуацій, які потім гості з гумором згадують молодятам. І деякі з них фотографам вдалось зняти на камеру.
Курйозними кадрами люди діляться на інстаграм-сторінці Awkward Family Photos. З 2009 року цей блог отримав шалену популярність, адже тут автори проєкту збирають і публікують архівні сімейні світлини, від яких складно втримати сміх.
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І, звісно ж, тут не обходиться без весільних фотографій. Наречені та їхні гості придумують курйозні ідеї для фото або ж позують перед камерою, не зважаючи на безглуздий фон.
Журналісти 24 каналу підібрали 15 найсмішніших кадрів з весілля, які неодмінно створять вам чудовий настрій.
Ох і підступні ці біотуалети / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Оце так концепція фотографа / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Несподіване падіння подружки нареченої / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
А одній подружці нареченої взагалі не до букета / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Діти на весіллі – ще ті кадри / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Весілля як повстання зомбі / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Нічого такого, просто наречена-кентавр / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Не дуже цікава церемонія була / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Просто за здоров'я молодих випила / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
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Підступні сукні дружок наречених / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Чудова підставка під тарілку на весіллі / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Подружка нареченої, здається, щось загубила / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Нареченій варто починати ревнувати / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Курйозне фото на весіллі / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Не втрималась наречена / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos