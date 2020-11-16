Майже за кожним хорошим весіллям стоїть не менш хороший план. Будь-який професійний планувальник подій знає, як боротися з найбільш очевидними можливими перешкодами.

Навіть за найсуворішого та детального планування весілля все одно можуть виникнути несподівані проблеми. Журналістка видання The New York Times Хіларі Шайнбаум розпитала досвідчених івент-менеджерів, як виправити поширені проблеми на весіллі.

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Проблеми з персоналом

Ситуація: офіціант зник перед весіллям і немає часу знайти йому заміну.

Рішення: креативний директор івент-агенції Liven It Up Events Ентоні Наваро порадив попросити когось з гостей замінити його. Навіть якщо людини немає навичок офіціанта, вона може допомогти врятувати церемонію. Хоча б заради наречених.

Вбрання не підходить

Ситуація: Зламалась блискавка або відлетів ґудзик на вбранні когось з наречених.

Рішення: Зашийте одяг прямо на людині. "Шиття на весіллі — це звичайна річ для нас", – повідомила івент-менеджерка агенції Every Little Detail Еліс Еріксон.



Зашити сукню / Фото Storyblocks​

Еріксон пригадала досить повного друга нареченого, який не захотів приміряти свій смокінг перед весіллям. Тому івент-менеджерці довелося зашити сорочку зсередини, а потім застібнути ґудзик, щоб все виглядало так, як треба.

Істерика у дитини

Ситуація: дитина, яка мала тримати обручки або розкидати пелюстки троянд, відмовилась це робити. У неї могла виникнути істерика або сльози.

Рішення: "Якщо діти просто не хочуть брати участі у церемонії, у них немає істерики, то до вівтаря їх можуть провести батьки. Це все одно виглядатиме дуже мило", – запропонував Ентоні Наварро. Він співпрацював вже з понад 300 дітьми за 12 років своєї кар’єри.



Діти плачуть на церемонії / Фото Popsugar​

Якщо ж вони розридалися десь біля вівтаря, то можна забрати їх звідти. Зазвичай гості приймають такі моменти весело, а також це трохи розряджає напруження, яке панує до появи нареченої.

Нечемний гість

Ситуація: подруга нареченої або друг нареченого сказали щось недоречне про пару в мікрофон.

Рішення: Вимкніть мікрофон. "Ми просто підійшли до діджея та сказали, що це треба припинити", – пригадала Еріксон.

Ми вимкнули мікрофон, заграла тиха музика. Ми почали аплодувати й ніхто не міг її почути. Можливо, це неввічливо так чинити. Але ми мали це зробити,

– розповіла івент-менеджерка Еліс Еріксон.

Погана погода

Ситуація: Сніг або дощ заливають весілля та прояснення не варто очікувати.

Рішення: "Перемістить весілля всередину. Парасольки для гостей та рушники, щоб витерти стільці – обов’язкові", – каже Еріксон, яка відпрацювала 7 весіль під час літнього шторму.

Якщо наречена намокла, то сукню краще сушити феном на відстані, аби не розплавити жодних елементів вбрання. Також варто залишити візажиста та перукаря, щоб поправити зачіску та макіяж.



Дощ під час весілля / Фото Offbeat Bride​

Хвороба

Ситуація: Наречений або наречена захворіли.

Рішення: Шукайте медичну допомогу.

Пані Хейген пригадала весілля, де наречена захворіла на лихоманку Денге та потрапила до лікарні. "Без лікарні все було б набагато гірше", – додала Хейген.

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Після необхідної медичної допомоги наречена змогла витримати церемонію. Після першого танцю пара поїхала додому.