Однією з поширених проблем у стосунках є неправильна поведінка партнера. Часто люди не усвідомлюють, що роблять помилки, які наближають до нещасливого кінця.

► Порівняння стосунків з іншими парами

Як правило, такі порівняння базуються на фото та дописах в соціальних мережах. Про це розповіло видання Cosmo.

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Практично в кожних стосунках є свої злети та падіння, сварки та примирення, радість та нерозуміння – просто не всі сприймають складні моменти, як вирок.

Варто перестати порівнювати свою кохану людину з чиїмись стосунками та почати цінувати те, що є.

► Завжди слухати поради з боку замість того, щоб покладатися на свій розум

Коли люди, нехай навіть найближчі, дають непрохані поради щодо стосунків, то варто не приймати їх одразу за абсолютну істину. У цьому світі немає двох однакових пар, для яких будуть працювати одні й ті ж методи. Про це варто пам'ятати, коли виникне бажання брати чийсь приклад поведінки у стосунках.

► Немає часу на стосунки

Навіть в завантаженому графіку важливо знаходити можливість, аби приділити час одне одному і побути удвох. Наприклад, можна щоп'ятниці запрошувати одне одного на романтичне побачення.



Стосунки / Фото Lifehack

► Дозвіл брати верх невпевненості

По-перше, завжди варто проявляти свої емоції й ніколи не придушувати їх. По-друге, варто зрозуміти, що сумніви й страхи є у всіх. Варто навчитися справлятися з негативними думками та не дозволяти їм займати місце в голові.

► Перебуваєте на різних етапах відносин

Можливо, один з партнерів вже готовий до сім'ї та дітей, а інший ще планує погуляти й пожити у своє задоволення.

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Пара не буде щаслива разом, якщо не приймете одного рішення щодо майбутнього: або домовляєтеся, або розлучаєтеся, не заважаючи один одному шукати своє щастя.