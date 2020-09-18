Герцоги Кембриджські виховують трьох дітей: 7-річного Джорджа, 5-річну Шарлотту і 2-річного Луї. І хоч малеча є нащадками монархії, все ж має не вибагливі хобі чи кулінарні вподобання. Як зростають діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон – дізнавайтесь у матеріалі.

Де живуть герцоги Кембриджські з дітьми

Принц Вільям і Кейт Міддлтон після розкішного весілля вирішили оселитись в одній з резиденцій королеви. Пара обрала найбільший будинок, розташований на території Кенсінгтонського палацу. Як передає 24 канал, особняк герцогів Кембриджських має 20 кімнат, а з вікон відкривається неймовірний вигляд на сад.

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Тільки після народження Джорджа подружжя переїхало сюди. Упродовж року Кейт Міддлтон змінювала інтер'єр та робила будинок затишним і безпечним для нащадків. Наразі у Джорджа, Шарлотти і Луї є свої окремі кімнати та ігрова.



Палац принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Фото Visit Britain

Які хобі мають діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Герцоги Кембриджські не спілкуються з журналістами щодо виховання дітей чи приватного життя. Однак пара залюбки говорить це британцям під час своїх офіційних візитів. І їхні непримхливі хобі справді викликають захват, адже не таке життя в палаці всі уявляють.

Так, днями Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали центр зайнятості в Іст-Енді. Один з роботодавців зізнався, що зараз тривають роботи з відновлення одного з районів Лондона, зокрема довелось знести один будинок. Герцоги зізнались, що Луї та Шарлотта були б в захваті від цього процесу, бо вони полюбляють гратись іграшковими екскаваторами.

Діти, особливо Луї, хотіли б прийти і подивитися на це, побачити екскаватори, вони люблять це, – розповів принц Вільям.

У перші місяці карантину герцоги Кембриджські проводили самоізоляцію в Шотландії. Там Кейт Міддлтон намагалась всіляко розважати дітей. Одні з хобі малят – садівництво та кулінарія.

"У вихідні дні Кейт пече і прикрашає торти разом з дітьми, щоб їм було весело. До кінця дня на кухні через це повний безлад, але це все частина веселощів. Вони також люблять разом займатися садівництвом і садять насіння", – розповіло джерело US Weekly.

Також діти полюбляють займатись спортом та верховою їздою. Зокрема Шарлотта і Джордж вправляються в гімнастиці, разом практикують "колесо", стійки на голові і інші вправи. Водночас Кейт Міддлтон намагається бути і строгою мамою: вона забороняє нащадкам багато часу проводити з гаджетами. Натомість герцогиня Кембриджська багато часу проводить з дітьми в саду, або ж за малюванням чи фотографуванням.



Герцоги Кембриджські з дітьми / Фото Instagram / @kensingtonroyal

Кулінарні вподобання дітей Вільяма і Кейт

Не вибагливими Шарлотта, Джордж і Луї є і в виборі їжі. Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон часто допомагають мамі готувати чи прикрашати страви, тому полюбляють їсти майже все, що вона зготує. Серед улюблених страв маленьких принців і принцеси – макарони з сиром, салати, різні десерти і торти. Водночас Шарлотта в захваті від оливок і може їх їсти пригорщами.

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Кейт Міддлтон розповідала, що також діти і її чоловік полюбляють карі. Однак ця страва дається нелегко, адже малеча потребує її без перцю, принц Вільям любить середньої гостроти, а от сама герцогиня з маленькою Шарлоттою надають перевагу більш пекучому карі. Це нетипово для діток, адже вони зазвичай не люблять також "дорослої" їжі.

У родині так важко готувати карі. У нас завжди є окрема порція для дітей, в якій немає перцю. Вільям любить, щоб страва була приправлено в міру, а ось ми з Шарлоттою любимо гостріше, – розповідала вона.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото Instagram / @kensingtonroyal

Здивувала розповіддю про внуків і герцогиня Камілла. Нещодавно представниця монархії відвідала одну з британських шкіл та розповіла, що її внуки, як і вона, обожнюють їсти зелений горошок. А ще в неї завжди має бути кетчуп вдома або ж соус з помідорів, бо це те, без чого не обходяться страви для її внуків.

"Зізнаюся, мені дійсно подобається їсти горох прямо з куща в саду! Горох з стручків дуже смачний і солодкий. Я завжди беру своїх онуків в сад, де вони буквально годинами їдять горох. Це точно не те, що я любила в їхньому віці", – розповіла герцогиня Камілла.