У стосунках трапляються випадки, коли треба чимось жертвувати. Проте це не має означати, що одному з партнерів потрібно забути про особисті інтереси та цінності.

Коли не потрібно йти на компроміс з коханим, розповіло видання Cosmo.

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• Коли партнер втручається у стосунки з батьками, рідними та друзями.

Може забороняє зустрічатися з ними, наприклад, без нього. Таким діями прагне повністю контролювати життя, а також ревнує без жодного приводу для цього.

У кожного в парі має залишатися свій особистий простір, який потрібно поважати. Якщо, наприклад, коханий не відпускає на вечірку з подругами, а ти слухаєш його, бо боїшся агресивної реакції, варто задуматися, чи варто з такою людиною продовжувати стосунки.

• Протилежний погляд на фінанси

Сім’я – це не тільки стосунки. Разом з цим це своєрідне економічне підприємство, успішність якого залежить від правильного розпорядження фінансами.



Фінанси в сім'ї / Фото Financial Rescue​

Якщо партнер легковажно ставиться до грошей, має безліч боргів і до того ж вважає свою позицію правильною, то варто розуміти, що відповідальність автоматично лягає на обох. Взаєморозуміння у питаннях бюджету – одна з основ стабільності шлюбу.

• Намагається знизити самооцінку

Варто починати хвилюватися, коли кохана людина намагається натякнути, що його партнер не настільки гарний або розумний. Психологи рекомендують одразу давати відсіч таким коментарям і не дозволяти себе ображати.

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• Різні плани на майбутнє

Найтиповіша ситуація, коли один партнер хоче сім’ю та дітей, а інший ще зовсім не готовий до серйозних стосунків. Варіант просто почекати не розв'яже проблеми.