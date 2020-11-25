Не можна будувати стосунки за будь-яких обставин: 5 неочікуваних ознак
Закоханість може так засліпити людину, що вона й не помітить певних сигналів тривоги. Психолог Катерина Гольцберг розібрала 5 ознак, які допоможуть не опинитися в токсичних стосунках.
Партнер надто щедрий
Тут можна обуритися й сказати, що це ж чудово. Про це Катерина Гольцберг розповіла виданню Cosmo.
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Партнер може бути таким шалено щедрим банально через те, що хоче прив’язати до себе. Потім може розпочати просити виконувати всі його забаганки: "Я ж для тебе стільки зробив! Тобі що складно віддячити мені?".
Відчуття провини
У ньому нема нічого поганого. Воно дає знак, що щось зробили неправильно й краще цього не повторювати. Погано — коли партнер шукає привід, щоб його половинка почувалася винною і каялася. Він може навантажувати безглуздими звинуваченнями й не реагувати на вибачення.
Постійний контроль
Партнер просить постійно повідомляти де, з ким, куди. Це можна розцінювати як турботу. Проте між піклуванням і контролем — тонка межа.
Наприклад, якщо вас проводять додому друзі, а бойфренд все одно надзвонює і перевіряє ситуацію — то це вже про контроль. Це не про любов, а про його особисті проблеми і невпевненість в собі.
Хоче мати всі паролі від акаунтів
Твій смартфон — це твій особистий світ та приватна зона. Якщо партнер просить паролі від соцмереж і хоче переглядати листування — це вже не просто ревнощі. Партнер не довіряє та хоче повністю контролювати.
Насміхається
Партнер виховує і нібито м’яко вказує на всі твої "промахи", а в тебе наростає невдоволення собою. Самооцінка починає падати, а його — тільки зростає, бо він бачить який ефект справляють всі безглузді зауваження.
Впізнала свого партнера? Тепер ще раз добре треба обдумати – що ці стосунки дають і як в них почуваєшся. Навіть поки слабенькі сигнали, в майбутньому можуть стати сильнішими. Тому розбиратися з ними потрібно вже.
Насміхання / Фото Marriage Missions
Це можна зробити, пояснивши, що тобі некомфортно і неприйнятно. Не треба чекати, що партнер сам здогадається чи просто йому набридне над тобою жартувати. Не подобається? Пояснюй одразу.
Поговори, про те, що тебе непокоїть, з іншою близькою людиною або психологом. Часто трапляється, що ми виправдовуємо поведінку партнера і кажемо собі: "Та це я собі накрутила, моя провина". Припиняй це і проговори вголос ситуацію з кимось, кому довіряєш.
Після розмови з партнером є 2 варіанти розвитку подій:
► Буде переконувати, що все це самонакручування й продовжить контролювати, маніпулювати чи по-злому жартувати. Партнер далі не чує. В такому випадку найкраще розірвати ці стосунки вже, бо далі ситуація тільки загостриться.
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► Уважно вислухав і щиро здивувався. Партнер не здогадувався, що тебе давить надмірна опіка чи контроль. Відтепер він змінює свою поведінку. І ти це бачиш.
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