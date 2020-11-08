Відносини – це завжди дуже серйозно, хоч спочатку могло здаватися, що це тимчасово або тільки метод забути колишнього. Не варто розпочинати стосунки, якщо нема бажання ділити своє життя з цим партнером.

Лякає самотність

Жодні відносини не повинні розв'язувати психологічні розлади. Про це повідомило видання Cosmo.

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Якщо людина боїться залишатися вдома одна або просто бути без партнера, потрібно не в додатках для знайомств реєструватися, а записуватися на консультацію до психолога або психотерапевта.

Або ж займатися самоаналізом і шукати причину цих почуттів. Фобії – це дуже серйозно, тому не потрібно применшувати їх вплив на щастя.

Часто виникають думки щодо минулих стосунків

Одна справа, коли дівчина їх аналізує і намагається зрозуміти, що ж сталося і хто винен. Інше, якщо злиться на колишнього, звинувачує його чи сумує. В такому випадку починати відразу нові стосунки не варто.

Може, клин і вибивають клином, але гарантії, що не буде порівнювання нового партнера з попереднім, немає. Тому для початку варто остаточно розібратися з минулим життям і відписатися від усіх колишніх.

Невдоволення собою і своїм життям

З одного боку, іноді дівчата бояться відносин, тому що не люблять своє тіло або, наприклад, колір очей. З іншого, кидаються кожному хлопцеві на шию, щоб довести, що психологічний дискомфорт не заважає їм залишатися собою і жити активним життям.

Впевнений в собі чоловік очікує, що поруч з ним буде така ж сформована особистість зі своїми хобі, поглядами на життя і принципами. Якщо дівчина тільки вдає, що все добре, а насправді кожен вечір влаштовує драму на тему невдоволення собою і життям, хлопець не зможе постійно діставати її з депресивного стану.

Прагнення бути, як усі

Коли всі навколо у стосунках і тільки ти не знаєш з ким прогулятися, починаєш шукати аби-кого. Проте такий підхід до вибору партнера іноді закінчується дуже болісно.

Дівчина може відчувати у стосунках дискомфорт або так і не полюбити нового чоловіка. Тоді навіщо взагалі витрачати на нього свою енергію? Краще, наприклад, записатися на танці і проводити вечори в студії.

Хочеш відносин через родичів

Може, близькі і розуміють, що потрібен час подумати, все зважити. Проте в душі "бажають тобі тільки добра" і вважають, що воно можливе виключно у стосунках.

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Не варто вестися на ці поради. Життя твоє, почуття твої, отже, тільки тобі варто приймати рішення, чи потрібні в певний момент відносини. Особливо, якщо ще не відійшла від попередніх.