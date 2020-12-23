У Бразилії сім’я знайшла чоловіка, якого багато років вважала мертвим. Усе завдяки благодійній стрижці у барбершопі.

Власник магазину чоловічого одягу і барбершопу Алессандро Лобо побачив безхатька й запропонував чоловікові поїсти, проте Жоау Коельо Гімарес відмовився. Про це розповіли у виданні Bored Panda.

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"Він прийшов і ми запитали його, чи не голодний він, чи не хоче чогось з'їсти. Він відмовився і запитав, чи є у нас бритва, щоб він міг підстригти бороду", – пригадав Алессандро Лобо.

Тоді у нас виникла ідея. Всі, хто були в магазині, вирішили допомогти йому інакше, влаштувавши день краси,

– розповів Алессандро Лобо.

Перукарня не тільки зробила йому зачіску, підстригла бороду і вимила, а ще й одягнула. Чоловікові дали 3 сорочки, пару штанів, куртку та нове взуття.

Бізнесмен зафіксував на фото трансформацію чоловіка і поширив фото у соцмережах, щоб закликати інших робити добро та допомагати тим, хто цього потребує.

Допис став настільки вірусним, що світлину потрапила й до родичів Жоау Коельйо Гімареса, які не бачили його понад 10 років й думали, що чоловік помер. Сестра Гімареса одразу приїхала до барбершопу, аби знайти свого брата.

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"Вони побачили фотографію і зв'язалися зі мною, оскільки у Гімареса не було телефону чи постійної адреси. Зараз Різдво, і я хотів показати, як мало потрібно, аби змінити чиєсь життя. Ми навіть не уявляли, що це матиме такі наслідки", – додав Алессандро Лобо.