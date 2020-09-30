Розрив стосунків чи розлучення – це завжди непростий етап для кожної людини. Однак психологи називають типові помилки, які тільки погіршують ситуації.

Чого не варто робити після розриву стосунків – дізнавайтесь у матеріалі 24 каналу.

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Найпопулярніші помилки після розриву

Спілкування після розриву

Закохані дівчина чи хлопець, які ще не змирились із думкою про розрив, часто намагаються налагодити стосунки. Для цього вони продовжують листуватись із колишнім партнером та шукають способи зустрітись з ним. Однак це в більшості випадків закінчується ще більшою психологічною травмою.

Не прийняття факту розриву

Ще гірше, якщо людина після розриву починає згадувати тільки приємні моменти та ідеалізувати колишнього партнера. Тоді цей чоловік чи жінка стають спорідненою дешею, а тому біль від розлуки тільки загострюється.

В такій ситуації варто розпрощатись з ілюзіями та розпочати налагоджувати своє життя.

Вічне очікування на повернення партнера

Якщо ви маєте бажання розпочати нові стосунки, потрібно діяти. Часто люди після розриву проводять місяці, а то й роки в очікуванні на повернення колишнього партнера. І це тільки псує їхнє життя, аджезайві сподівання в цьому випадку не справджуються.

Образи і наклепи

Навіть після розриву потрібно мати повагу до свого колишнього партнера. Тому не варто розповідати спільним друзям, що вас не влаштовувало у цих стосунках.

Переносите образи на інші стосунки

Коли розрив дуже болісний, краще звернутись за допомогою до психологів та не переносити свій гнів на колишнього партнера у нові стосунки. Варто пам'ятати, що новий партнер – це така ж людина, яка мала свої невдачі і травми у минулому, але яка готова принести у ваше життя не біль, а щастя. Тому майте таке ж ставлення до нього.

Думки в стилі "а що було б..."

Зазвичай рішення розійтись пара приймає задовго до його озвучення. Тому серія подій впливає на те, що ви завершили попередні стосунки. Великою помилкою людей є обмірковування: "Що, якщо б..." Моделювання ситуацій, які б могли змінити хід подій, може привести до самобичування і втрати впевненості у собі.

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Натомість варто обміркувати, які помилки ви робили у цих стосунках, щоб надалі цього не повторювати.

Реєстрація на всіх сайтах знайомств

Для кожної людини є свій період, який варто витримати, щоб емоційно відновитись після розриву. Тому не починайте пошуки нового партнера, якщо не готові до цих стосунків. Натомість приділіть час саморозвитку, покращіть своє життя та відновіть гармонію. І, повірте, впевнена у собі людина, яка не викликає жалість, обов'язково буде приваблювати інших.