Група Ніколаса Вольфінгера провела дослідження, де основною метою було визначити найбільш оптимальний вік для вступу в шлюб. Для цього вони проаналізували тисячі особистих анкет та провели опитування серед сімейних пар різного віку.

Дослідники дізналися, що для створення сім'ї та укладення шлюбу ідеальним віком є 28 – 32 роки. Результатами дослідження поділилося британське видання The Independent.

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Вчений пояснив, що люди, які одружилися в цьому віці, як правило, більш щасливі в шлюбі, а відсоток розлучень серед них найнижчий.

Найбільший відсоток розлучень і розставань характерний для пар, які одружилися дуже молодими – 18 –20 років або ближче до 40 років.

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На думку Вольфінгер, це обумовлено тим, що молоді люди абсолютно не мають життєвого досвіду і сприймають відносини з юнацьким максималізмом. А ті, хто вирішили одружитися ближче до 40 років сприймають цей крок, як останній шанс, через що не зовсім адекватно оцінюють партнера.