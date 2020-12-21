Щорічний конкурс "Найкращі весільні фотографії" від Junebug Weddings вибрав найкращі кадри 2020 року.

Серед тисяч запропонованих світлин журі обрали 50 найбільш атмосферних і незвичайних кадрів. Про це повідомили на офіційному сайті Junebug Weddings.

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Організатори конкурсу розповіли, що у 2020 році до них надійшли тисячі заявок, тому команді журналу було складно обрати тільки 50 кращих кадрів.

Експерти оцінювали емоційну складову, цілісність та красу кадру. Переможцями стали фотографи із США, Італії, Португалії, Австралії, Австрії, Нової Зеландії, Індії та інших країн.

Дивіться фото переможців конкурсу: