Через COVID-19 ніхто не може гарантувати батькам, що діти знову не перейдуть на дистанційне навчання. Тоді дорослим знову прийдеться пройти випробування домашнім навчанням. Проте є декілька порад, які допоможуть батькам краще налаштувати дитину.

► Мотивація

Батькам потрібно підтримувати зовнішню та внутрішню мотивацію дитини. У першому випадку потрібно заохочувати дитину нагородою за виконану роботу. У другому — варто спонукати досягати успіхів із залученням власних інтересів. Про це повідомило видання 4mamas-club.

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► Графік

Дорослим потрібно разом із дитиною розробити графік занять. Маля має розуміти, з якої години у неї починається навчання, а у котрій воно закінчується.

► Режим

Крім графіка занять, варто, аби дитина намагалася й протягом дня дотримуватися звичного режиму. Наприклад, прокидатися о 7:00, лягати о 22:00.



Режим дня / Фото we are kidmin

► Перерви

Дитині важко бути сконцентрованою понад годину. Саме тому варто робити перерву на 15 — 20 хвилин кожні 40 хвилин навчання. Проте цей час дитина має бути активною, а не продовжувати сидіти на місці.

► Пріоритети

Дитина не може все вивчати однаково ефективно. Сформуйте пріоритетний напрям навчання: вивчити певні дисципліни, поглибити знання з тих предметів, які дитині подобаються.

► Різноманіття

Основою навчання не є тільки перегляд лекцій та виконання онлайн-завдань. Чергуйте заняття за комп’ютером з читанням конспекту в книзі, виконанням завдань у зошиті або ж творчістю.

► Робочий простір

У дитини повинен бути власний робочий простір. Він допомагає швидше ввімкнутися та сконцентруватися на навчанні.



Робочий простір / Фото Oxford Learning​

► Концентрація

Коли дитина навчається, все, що може її відволікати, потрібно прибрати та вимкнути. Жодних сторонніх шумів та "захоплювачів" уваги.

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► Підтримка

Батьки мають докласти максимум зусиль, щоб навчання дитини вдома було ефективним. Допомагайте їй стільки, скільки вона цього потребуватиме. Проте не забувайте розширювати межі її самостійності, зважаючи на вік. Чим старша дитина, тим вищою має бути самодисципліна.