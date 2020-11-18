Трапляються випадки, коли закохані пари через певні життєві обставини опиняються на відстані в сотні й тисячі кілометрів. Чоловік або жінка можуть отримати роботу й поїхати у відрядження або хтось знайшов рідну людину в мережі.

Думки щодо стосунків на відстані у всіх різні. Для когось це зміцнення союзу, а іншому може здаватися, що нічого не вийде. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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Мінуси стосунків на відстані

• Ревнощі. Обидва партнери схильні до думки, якщо кохана людина залишилася одна, може придивитися до ще когось.

• Страх, що кохання пройде. Люди бояться, якщо фізично не будуть поруч, то втратять любовний зв'язок.

• Сексуальна незадоволеність. На відстані немає тієї повноти відчуттів, як може бути при реальному контакті.

• Фінансові труднощі. Коли кохана людина далеко, квиток може коштувати дорого. Не виходить бачитися часто або зовсім немає можливості зустрітися.



Зустріч коханих / Фото Adobe Stock​

• Коментарі від оточення. Деякі люди можуть казати, що нічого серйозного з цього не вийде, партнер точно зраджує, це неправильні стосунки.

• Туга. Сумно без рідної людини поруч, бракує живого спілкування і перегляду кіно в обіймах.

Плюси стосунків на відстані

• Немає побуту. Ніхто не свариться через те, хто буде мити посуд або ж гулятиме з собакою.

• Більше уваги одне одному. При зустрічі ніхто не залипає в телефон, закохані зосереджені одне на одному й насолоджуються кожною миттю, тому що час обмежений та дійсно цінний.

• Партнери не набридають одне одному. Уявіть свій улюблений десерт, а тепер подумайте про те, що їсте його кожен день. Набридне ж. Так і з коханими – іноді потрібна дієта і стриманість.

• Є про що поговорити. Коли люди бачаться щодня, новин небагато. Якщо на відстані вони не телефонують одне одному занадто часто, то можуть назбиратися цікаві теми для бесіди.



Партнерам є про що говорити / Фото AskMen​

• Більше часу на себе. Можна організувати час так, як хочеться. Більше відпочивати або більше працювати – кому що до смаку.

• Більше романтики. Відстані спонукають людей писати вірші, записувати пісні, знімати кумедні відео для коханої людини. Коли немає можливості обійняти й поцілувати, любов шукає вихід у творчості.

У відносин на відстані є переваги та недоліки, як і у традиційному житті разом. Багато що залежить від того, як люди ставляться один до одного і наскільки довіряють.

Наскільки міцні стосунки на відстані

Американські психологи опитали 1142 людини, які були віком понад 20 років та перебували у стосунках. Частина з них була в традиційних відносинах, інша мала стосунки на відстані.

Виявилося, що немає великої різниці. У людей, яких розділяють кілометри, рівно стільки ж шансів бути коханими й щасливими, як і у звичайній пари.



Стосунки на відстані / Фото Best Life

Деякі учасники опитування були більш задоволені своїми дистанційними відносинами. Психологи пояснили це тим, що на відстані партнери ідеалізують одне одного.

Недоліки часто виявляються в побуті, починаючи з дрібниць: жінку дратує експозиція з брудних шкарпеток біля дивана, чоловіка забита волоссям ванна. Коли побуту і рутини немає, а нечисленні зустрічі яскраві – люди менше розчаровуються і бережуть любов.

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Психолог Бен Міхаеліс вважає, що поки людей розділяють кілометри, ідеалізація рятує. Коли вони почнуть жити разом, доведеться розв'язувати питання і зі шкарпетками, і з волоссям, і з іншими нюансами спільного побуту. Тому закоханим потрібно бути до цього готовими.

Відносини на відстані зберегти можливо. Вірте в партнера, будуйте разом плани на майбутнє. Щира любов не знає, що таке кілометри.