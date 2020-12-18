Через пандемію COVID-19 діти набагато більше часу витрачають на перебування в інтернеті. Він їм необхідний для шкільних завдань, а також для підтримки соціальних зв’язків з однолітками та родиною. Тому зрозуміло, що смартфон стає ще більш популярним.

У батьків має виникнути запитання, а чи готова дитина до пристрою, який потенційно може надати доступ до будь-чого у будь-який час. Про це повідомило видання The Psychology Today.

Важливо У якому віці купувати дитині смартфон: думка експертів

Це надзвичайно велика відповідальність, особливо для дитини, якій, можливо, ще потрібно буде нагадати одягнути куртку під час хуртовини або зробити домашнє завдання перед сном. Варто ретельно оцінити власного малюка, щоб визначити його готовність до смартфона. Це можна зробити, задавши 5 запитань.

► Чи знає дитина, як керувати своєю цифровою репутацією

Все, що публікується в інтернеті, залишається там назавжди. Навіть, якщо вирішите все видалити, то цю інформацію все одно зможуть знайти. У сучасному світі цифрова репутація часто є першим враженням для людей. На жаль, є достатньо прикладів, в яких невдалі публікації дітей, дорого їм вартували.



Цифрова репутація / Фото Media Xpose

► Чи знає дитина, як встановлювати та підтримувати безпечні взаємини в мережі

В більшості випадків діти емоційно не готові впоратися з кібербулінгом. Або ж вони не знають, що робити, якщо їх попросять відправити фото сексуального характеру. Крім цього малюк може навіть не розуміти, що таке порнопомста чи сексторція. Це форма шантажу, в якій присутня загроза розголошення сексуальних зображень або інформації.

Незважаючи на те, що позитивний досвід в інтернеті трапляється набагато частіше, ніж негативний, дітям важливо знати, що їм робити, якщо станеться така проблема. Якщо вони досі цього не знають та не розуміють, то малюкам ще надто рано купувати смартфон.



Безпечні взаємини в мережі / Фото MSUToday

► Чи знає ваша дитина, як захистити своє приватне життя та особисту інформацію

У прагненні підписатися на нові програми та сервіси, які дозволяють їм ділитися всім з друзями, багато дітей мимоволі розголошують занадто багато особистої інформації. Дитина має знати, хто збирає інформацію, що з нею роблять та як використовується.

► Чи вміє вимикати телефон

Батькам важливо розуміти, чи забезпечили вони свою дитину знаннями та розумінням, коли варто вимикатися від віртуального світу та повертатися до реального життя.

► Чи вміє критично ставитися до інформації, яку знаходить в інтернеті

В інтернеті є високий рівень поширення дезінформації. Тому надзвичайно важливо, аби дитина розуміла, що будь-хто може публікувати, як правдиву інформацію, так й фейкову.

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Вона має знати, що ніколи не варто ділитися інформацією, якщо спочатку вона не перевірила на достовірність. Без цього вміння діти можуть бути уразливими для маніпуляцій в інтернеті.