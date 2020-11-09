Народження дитини змінює ставлення молодих батьків майже до всього. Пріоритети перебудовуються, ролі змінюються, співвідношення свободи та відповідальності піддається перегляду.

Разом зі створенням сім'ї відбувається певний перерозподіл ресурсів – часу, енергії, фінансів. На певний проміжок часу сама пара відходить на другий план. Видання Elle розповіло про 5 ідей, які допоможуть знайти час для себе та для партнера після народження першої дитини.

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Просіть допомоги

Якщо живете не поруч з родичами або ж ті не можуть чи не хочуть допомагати доглядати за дитиною, варто об'єднатися з іншими сім'ями. Це можуть бути сусіди, друзі, колеги, які доглянуть за вашими дітьми, а ви у відповідь допоможете їм.



Допомога з дитиною / Фото MAM baby

Уникайте ізоляції, в якій ризикують опинитися молоді батьки. Розділіть свої турботи з іншими, створіть систему взаємної підтримки.

Виходьте з дому ввечері

Плануйте час так, щоб на кожні 6 – 8 тижнів припадав один вільний вечір. Найміть няню, попросіть друзів або родичів взяти дитину на вечір. Нехай це буде хтось, хто не буде хвилюватися про те, щоб ви скоріше забрали дитину. Такий похід дасть відчуття розкутості й нагадає про те, яким було ваше життя раніше.

Виділіть час для себе

Переконайтеся, що у кожного в парі є час для усамітнення в тій чи іншій формі. Дозвольте собі не відчувати провини за те, що ви робите щось тільки для себе. Це необхідно кожній особистості, аби бути цілісною та для підтримки живих відносин в парі.

Порушуйте нудьгу повсякденності, плануйте час для пари

Важливе слово тут – план. Чіткий план створює свободу. Це особливо важливо, коли народжується перша дитина. До цієї ідеї треба звикнути, оскільки вона, скоріше за все, помітно відрізняється від того, що звикли думати.



Час для пари / Фото Pinterest

Влаштуйте все так, щоб у пари була можливість моменту без дитини. Порушуйте звичний розклад батьківських обов'язків і плануйте час для двох.

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► Коли ви нарешті виходите з дому на це рідкісне вечірнє побачення, не витрачайте час на розмови про дітей.

► Робіть щось нове. Замість того щоб, як зазвичай, піти в кіно, придумайте щось незвичайне.