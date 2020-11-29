На американському весіллі наречений випадково вдарив наречену в обличчя під час танцю. Відповідний момент зазняла на камеру теща.

Наречений танцював перед нареченою Мікаелою, під оплески гостей. Повідомило видання Daily Mail.

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В один момент чоловік хотів перекинути ногу через голову нареченої, проте не розрахував й випадково вдарив її в обличчя. Збентежений наречений одразу перевірив, чи з нареченою все добре.

Сама Мікаела прокоментувала, що після цього вона трошки поплакала у вбиральні. А чоловік зізнався, що йому було дуже соромно за свій вчинок. Однак весілля цей випадок не зіпсував й пара гуляла з гостями до 8 ранку.

Дивіться відео з весілля: