Британка Тоні Стенден, аби зібрати гроші на весілля та медовий місяць у Туреччині, сказала усім, що у неї рак. Для цього вона навіть поголила голову, стверджуючи, що це через курс хіміотерапії.

Друзі змогли зібрати для Тоні 8,5 тисячі фунтів стерлінгів. Про це повідомило видання New York Post.

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Дівчина вигадала, що у неї остання стадія онкологічного захворювання. "Рак підібрався до моєї голови, кісток, він скрізь", – повідомляла Тоні Стенден.



Тоні Стенден з чоловіком / Фото nypost​

На весілля мав прийти 57-річний батько Дерек, який дійсно мав онкологію. Проте до нього чоловік так і не дожив. На церемонії для молодих увімкнули відеозапис, на якому батько побажав парі щастя.

Почувши голос батька, вона встала і сказала бездоганну промову. Навіть додала декілька жартів. Її матір та брат були просто розбиті,

– пригадав один з гостей.

Пізніше друзі викрили обман Тоні, а на суді жінка зізналася у шахрайстві. Суддя може винести рішення про повернення пожертвувань тим, хто їх надсилав.

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"Якщо ми що-небудь отримаємо назад, я планую пожертвувати ці гроші в благодійну організацію, яка займається допомогою онкохворим. В кінці цієї темної казки має бути світло", – повідомила подруга Тоні.