Кожна наречена мріє одягнути ідеальну сукню у день свого весілля. Саме тому, отримавши з інтернету-магазину не те вбрання, жінка захотіла повернення витрачених коштів на покупку.

Написавши гнівне повідомлення в магазин, клієнтка зрозуміла, що одягла сукню навиворіт. Про це розповіли у виданні News.com.au.

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У своєму дописі на фейсбук майбутня наречена Обрі визнала свою помилку, розповівши, що була вимушена придбати весільну сукню в інтернеті через пандемію COVID-19.

Клієнтка пригадала, що це повнна була бути приталене весільна сукня зі стразами, а їй надіслали вбрання вільного крою та без прикрас.



Сукня Одрі / Фото News.com.au

"Хто ж знав, що вони пришлють вивернуту навиворіт сукню! Врешті воно виявилося дуже красивим", – зазначила наречена.

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Обрі додала, що вирішила поділитися досвідом, тому що і магазин, і всі інші заслуговують на "хороший сміх у цей напружений час".