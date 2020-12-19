Для усіх дітей 19 грудня є одним з найочікуваніших днів у році, адже це День Святого Миколая. Батьки в ніч напередодні кладуть малечі подарунки. Отримують їх добрі та слухняні дітки, а тим, хто погано поводився, – різочку.

До Дня Святого Миколая 24 канал зробив підбірку анімацій, які підійдуть для перегляду дітям та дорослим.

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Український мультик "Святий Миколай" від компанії АРТ-Відео. Анімація запрошує дітей та дорослих в офіс Миколая, звідки разом зі Святим можна дарувати радість всьому світі.

Казкові голоси в мультфільмі належать:

Ангел – Оксана Муха.

Святий Миколай – Ярослав Нудик.

Чортик – Павло Табаков.

Дивіться відео: мультфільм "Святий Миколай"

На ютуб-каналі "З любов'ю до дітей" батьки можуть знайти веселі пісні, цікаву абетку, руханку та розвиваючі відео. Крім цього автори не забули й про святковий період. Для цього вони створили відео "Святий Миколай дарує нам пісні", яке подарує радість хлопчикам та дівчаткам.

Дивіться відео: Святий Миколай дарує нам пісні

Пізнавально-розважальний мультик українською мовою. Напередодні зимових свят Хмаринка розповідає історію життя Святого Миколая та традиції святкування 19 грудня.

Дивіться відео: історія від Хмаринки

Водяна анімація створена авторкою Ангеліною Золотою. Автори стверджують, що це відео – справа рук справжніх помічників Святого Миколая.

Дивіться відео: водяна анімація про Святого Миколая