На що тільки не йдуть батьки, щоб їхні нащадки були ситі та отримували все, що потрібно для розвитку. Однак як змусити маленького сина пити звичайну воду? Про це подбав Сані Бачсі.

Чоловік – професійний бармен, який живе зі своєю сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах. Окрім цього, Сані Бачсі є ще й активним блогером, тому його "подвиги" з маленьким синочком заворожують підписників інстаграму.

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Нещодавно чоловік опублікував ролик, на якому показав, як заохочує сина пити звичайну воду. Для цього Сані Бачсі одягнув свою чорну уніформу з роботи та став за кухонний стіл. Бармен віртуозно наливав воду у дитячу пляшечку, збовтував все і давав спробувати сину. Від такого шоу малюк був у захваті та залюбки пив те, що наливав його татусь. Напій Сані Бачсі з гумором назвав "Тінітіні".

Такі уроки від батька не пройшли даремно. Тепер син Сані Бачсі трішки підріс і також практикує розливати напої. Бармен показав у мережі, як хлопчик переливає чай з одного горнятка в інше, не розливаючи рідину по всьому столу.