Молодий батько знайшов спосіб, як навчити сина пити звичайну воду: кумедне відео
На що тільки не йдуть батьки, щоб їхні нащадки були ситі та отримували все, що потрібно для розвитку. Однак як змусити маленького сина пити звичайну воду? Про це подбав Сані Бачсі.
Чоловік – професійний бармен, який живе зі своєю сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах. Окрім цього, Сані Бачсі є ще й активним блогером, тому його "подвиги" з маленьким синочком заворожують підписників інстаграму.
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Нещодавно чоловік опублікував ролик, на якому показав, як заохочує сина пити звичайну воду. Для цього Сані Бачсі одягнув свою чорну уніформу з роботи та став за кухонний стіл. Бармен віртуозно наливав воду у дитячу пляшечку, збовтував все і давав спробувати сину. Від такого шоу малюк був у захваті та залюбки пив те, що наливав його татусь. Напій Сані Бачсі з гумором назвав "Тінітіні".
Такі уроки від батька не пройшли даремно. Тепер син Сані Бачсі трішки підріс і також практикує розливати напої. Бармен показав у мережі, як хлопчик переливає чай з одного горнятка в інше, не розливаючи рідину по всьому столу.