Мітчелл Кауч – багатодітним батько з американської Каліфорнії. Чоловік змайстрував дві парти для дистанційного навчання своїх дітей і завдяки став відомим.

Зараз 44-річний чоловік регулярно отримує замовлення та розвиває свій невеликий бізнес. Про це повідомило видання CNN.

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Мітчелл Кауч зізнався, що через розкидані на кухні підручники та олівці відчував стрес. Тому поїхав у магазин і витратив 50 доларів на матеріали для виготовлення двох парт.



Парта для дистанційного навчання​ / Фото CNN

Своїми винаходами він поділився у соцмережах і відразу ж отримав перші замовлення від батьків інших школярів.

Мені писали люди, які також хотіли зробити власні парти, але не знали, як зібрати деревину. Тому я вирішив записати відео на YouTube з покроковою інструкцією, аби допомогти їм,

– повідомив Мітчелл Кауч.

"Якщо я зможу допомогти комусь пережити цю пандемію за допомогою деревини та цвяхів, ви можете покластися на мене", – додав Кауч.

Дивіться відео, яке зробив Мітчелл Кауч: