Фермер Мік Бурк з ірландського села відвідував фестиваль для самотніх сердець протягом 72 років. Чоловік помер у 97 років, так і не знайшовши дружину.

Вперше Бурк прийшов на захід у 1946 році. З того часу він не пропускав зустрічі, поки пару років назад його здоров'я не почав погіршуватися. Про це повідомило видання Irish Mirror.

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У чоловіка було кілька романів і вдалих знайомств. Щоразу він повертався додому з повними кишенями телефонних номерів, але до весілля так і не доходило.

Організатор фестивалю Уіллі Дейлі, сказав, що Мік Бурк був місцевою легендою і ніколи не залишав надії знайти любов.

Він ніколи не був одружений. Проблема була в тому, що він мав дуже добрий вигляд, подобався всім дівчатам, і було нелегко вибрати одну і відкинути інших,

– розповів Уіллі Дейлі.

Незважаючи на вік і не завжди хороше здоров'я, фермер запам'ятався місцевим жителям як людина-душа з хорошим почуттям гумору та чудовими здібностями до танцю.

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Племінниця Міка Бурка пригадала, що чоловік дуже любив атмосферу фестивалю, любив танці та спілкування з жінками.