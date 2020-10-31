Фріда Кало та Мона Ліза: як матір з донькою на карантині відтворюють відоме мистецтво – фото
Дівчина разом з 83-річною матір’ю перебувають на самоізоляції через пандемію COVID-19. Аби боротися з нудьгою, вони розпочали відтворювати відоме класичне мистецтво.
Про популярний мистецький флешмоб та власну інтерпретацію шедеврів матері й доньки розповіли на сайті imgur.
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83-річна бабуся відтворює знамениті сюжети, а замість реквізиту використовує домашнє приладдя.
Жінки запевняють, що, перебуваючи вдома на карантині, необхідно знаходити нові розваги, які можуть покращити настрій.
Дивіться фото креативної мами з донькою:
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