Дівчина разом з 83-річною матір’ю перебувають на самоізоляції через пандемію COVID-19. Аби боротися з нудьгою, вони розпочали відтворювати відоме класичне мистецтво.

Про популярний мистецький флешмоб та власну інтерпретацію шедеврів матері й доньки розповіли на сайті imgur.

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83-річна бабуся відтворює знамениті сюжети, а замість реквізиту використовує домашнє приладдя.

Жінки запевняють, що, перебуваючи вдома на карантині, необхідно знаходити нові розваги, які можуть покращити настрій.

Дивіться фото креативної мами з донькою: