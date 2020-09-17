Збоку може здаватись, що материнство – це затишні години з малюком на вулиці і в обіймах коханого чоловіка. Однак на практиці це далеко не так, що і показала матуся з Норвегії Джейд Нордал.

Все почалось з того, що після безсонної ночі Джейд Нордал взяла олівці в руки та почала малювати кумедні ілюстрації. Жінка, син якої тоді мав близько 2 років, змальовувала реальні епізоди своїх буднів. До прикладу, як її маленький Абель займав майже все ліжко, не хотів їсти чи навпаки – куштував невідомі ягоди, або ж вічний безлад, який зчиняє дитина і собака в помешканні. Такі буденні моменти мама з гумором показувала на ілюстраціях, передає 24 канал.

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"Я подумала, можливо, ці картинки допоможуть іншим втомленим батькам. Тому й почала публікувати свої малюнки в інстаграмі. Аудиторія зростала і тепер я упорядкувала книжку", – розповіла Джейд Нордал.

Наразі за блогом креативної матусі з Норвегії стежать понад 40 тисяч людей. І Джейд Нордал не втомлюється їх дивувати все новими картинками про батьківські будні без прикрас. 24 канал підібрав найкурйозніші з робіт жінки, в яких ви точно зможете побачити себе.