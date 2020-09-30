Мережу охопила своєрідна тенденція: люди масово відтворюють свої архівні фото, зроблені в дитинстві. І ці кадри заворожують, адже можна побачити, наскільки герої знімків змінились за десятиліття.

За даними BoredPanda, сотні користувачів мережі долучились до такого своєрідного флешмобу та поділились власними фотопорівняннями. Багато з них з точністю відтворили архівні кадри, що виглядало дуже мило.

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"Така велика кількість архівних і сучасних фотографій, на мою думку, спричинена прагненням порівняти, наскільки люди змінились за цей час. Також користувачі мережі хочуть зробити кумедний контент, що теж спонукає їх до зйомок в стилі дитячих фото. Адже смішно дивитись, як доросла людина відтворила ситуацію зі свого дитинства", – розповів про тенденцію фотограф Домінік Сберна.

Та насправді причин для такої особливої зйомик може бути безліч. Психологи зазначають, що це спроба повернутись у безтурботне минуле або ж особливу мить. Надихнути людей може і ностальгія за дитячими роками, коли вже дорослі діти приїхали на вікенд до сімейного будинку, прагнення зібрати сім'ю чи показати, що кохання живе упродовж десятиліть. Окрім цього, самі герої зйомок зізнаються, що в багатьох випадках хотіли зробити подарунок для своїх батьків, знов перетворившись на маленьких дітей. Що з цього вийшло – пропонуємо переглянути 13 найзворушливіших кадрів.



Подружжя відсвяткувало річницю шлюбу / Фото BoredPanda



Сімейна фотосесія з різницею у 15 років / Фото BoredPanda



Перший день у школі та 50 років потому / Фото BoredPanda



1975 рік і 2020-ий / Фото BoredPanda

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Випускний у коледжі з різницею у 18 років / Фото BoredPanda



Подарунок на день народження мами / Фото BoredPanda



Кохання живе і через 40 років / Фото BoredPanda



Брат і сестра відтворили на весіллі кумедний кадр / Фото BoredPanda



Донька повторила кар'єру батька / Фото BoredPanda



Дівчинка у день всиновлення і через 5 років / Фото BoredPanda



Фото в дарунок на 60-річчя мами / Фото BoredPanda



Знімки з різницею у 90 років / Фото BoredPanda