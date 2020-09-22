Американські психологи провели дослідження і виявили, з ким люди почуваються щасливіше – з сім'єю чи друзями. З'ясувалося, що час, проведений з рідними, не завжди дарує стільки позитивних емоцій, скільки зустрічі з товаришами.

В дослідженні фахівців Південного методистського університету взяли участь 400 осіб. Їх попросили розповісти про моменти, проведені з друзями і родиною, пригадати, що вони роблять під час таких зустрічей.

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Потім учасники дослідження мали визначити, чи викликало це в них відчуття щастя та задоволення.

Кожну емоцію вони мали оцінити за шкалою від 0 (майже ніколи не виникало) до 6 (майже завжди).

Результати дослідження

Згідно з отриманими даними психологи встановили, що суб'єктивний рівень щастя від проведення часу з друзями виявився значно вищим, ніж з родиною.

Професор психології Натан Хадсон зауважив, це пов'язано з тим, що під час зустрічей з приятелями люди переважно проводять чимало вільного часу просто спілкуючись, займаючись приємними справами. Натомість моменти в родинному колі, пов'язані з рутиною і побутом.

Крім цього, 65% часу, проведеного з друзями, пов'язано саме зі спілкуванням. Якщо це стосується сім'ї, то показник становить 28%. Втім учасники дослідження позитивно висловлювалися про своїх рідних, якщо не мовилося про побутові обов'язки.

Психолог Натан Хадсон підсумував, що важливо створювати можливості для позитивного досвіду з партнерами і дітьми — і по-справжньому подумки насолоджуватися цими позитивними моментами.

Навпаки, стосунки, в яких немає нічого, крім домашніх справ і догляду за дітьми, найімовірніше не принесуть великого щастя,

– наголосив він.