На початку стосунків люди закохуються, одружуються, народжують дітей. Проте з часом занурюються в побут, починають сваритися, втрачають інтерес одне до одного і віддаляються. Статистика підтверджує, що на молоді сім'ї припадає до 60% розлучень.

Що стається з любов'ю

► Варіант 1: сценарій на 3 роки

Поки триває цукерково-букетний період, навколо тільки щастя та усмішки. Здається, що так буде завжди, тому й створюється сім'я. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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Гарне весілля, медовий місяць та початок спільного життя. Все прекрасно працює, поки вирують гормони щастя. Згодом відкриваються очі й в цей момент партнери перетворюються з принців і красунь у звичайних чоловіків і жінок. Настає кризовий момент.



Щасливі стосунки / Фото Easy Weddings UK

Люди часто живуть в ілюзії, що головне – закохатися і зіграти весілля, а далі саме все налагодиться. Коли цього не стається, то здається, що єдиним правильним рішенням є – розійтися. Мабуть, це насправді не та людина, тому потрібно шукати далі. Також може спрацювати страх самотності й невідомості, тоді людина потрапляє в іншу крайність – "стерпиться-злюбиться".

► Варіант 2: казкове "жили вони довго та щасливо"

Пари, які живуть "довго і щасливо", це виняток? Якби їх можна було порахувати на пальцях однієї руки, то це так могло й бути. Проте таких пар багато.

Секрет в тому, що стосунки – це "не прийшов, закохався, одружився". Це постійні спільні зусилля та праця. Це не означає, що у таких пар закоханість не проходить. Вона проходить завжди й у всіх. Проте коли партнери готові слухати та чути один одного, йти на компроміси та домовлятися, – закоханість еволюціонує в глибоку прихильність, довіру і задоволення від спілкування.



Еволюція стосунків / Фото Voonami​

Висновок: не любов, а закоханість живе три роки. Любов – це наступна сходинка стосунків, яка вимагає спільної уваги та праці.

Як побудувати щасливі та довгі стосунки

Займіться собою

Багато жінок розчиняються в чоловікові та дітях, втрачаючи індивідуальність. Чоловік може повністю віддатися режиму робота – диван – робота. Усе це призводить до непорозумінь, зрад і сварок.

Щоб стати цікавими одне одному, для початку необхідно стати цікавими самим собі. Тому варто зайнятися собою – стежити за зовнішнім виглядом, знаходити час для захоплень і особистого розвитку. Так виростите у своїх очах і заодно в очах партнера, адже він весь час буде відкривати в вас нові грані.

Розділіть обов'язки

У суспільстві прийнятий поділ обов'язків за гендерним принципом: жінка готує, прибирає, пере, чоловік забиває цвяхи, виносить сміття і рухає меблі. Але це не означає, що ви повинні взяти на себе обов'язки по дому лише тому, що так належить.

Готувати їжу можна по черзі. Буденні речі перетворити в цікаву гру та спільне проведення часу. А для будівельних робіт і зовсім запрошувати фахівців.



Готувати разом / Фото From the Grapevine

Обговоріть з партнером на старті, як саме ви будете ділити сімейні обов'язки. Це зніме непотрібну напругу і прибере претензії, хто для сім'ї більше зробив.

Ставтеся до партнера з увагою

Кава в ліжко, особлива страва на вечерю, квіти та так далі – все це епізоди дуже приємні, але з часом втрачають свою привабливість. Спрацьовує звичка – людина починає сприймати все як належне.

Ставтеся до того, що робить для вас партнер з увагою і вдячністю. Варто показати йому, що для вас це дійсно важливо, заохочуйте його робити ще більше. Не дозволяйте романтичним моментам перетворитися на буденність, тоді почуття не втратять своєї свіжості навіть через роки.

Говоріть та слухайте

Діалог – основа відносин. Уміння говорити, слухати та чути – ключові навички для створення щасливої ​​родини та довгих гармонійних відносин.

Проявіть терпіння і дозвольте партнеру виговоритися, навіть якщо вам здається, що проблема мізерна. Діліться переживаннями та разом будуйте плани. Уважно слухайте і підтримуйте співрозмовника.

Розробіть інструкцію любові

На початковому етапі обговоріть на сімейній раді, що саме ви вважаєте проявом любові. Іншими словами, дайте партнерові інструкцію, як вас любити. Доповнюйте її з плином сімейного життя новими пунктами. Так ви завжди будете знати, як зробити один одному приємне і нагадати про свої почуття.



Робіть приємне / Фото WeddingWire

Дотримуйтесь балансу даю – отримую

Це зовсім не означає, що за кожну дію на благо сім'ї треба виставляти чек. Це лише говорить про те, що вам необхідно розробити систему винагород, щоб жодне ваше або зусилля партнера не залишалося непоміченим.

Не обов'язково чекати подяки за свою роботу від другої половини, іноді можна і потрібно балувати себе самостійно.

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Робіть дурості та створюйте історію

Робіть разом дурниці – битву подушками, катання на гойдалках або атракціонах, похід в кімнату сміху. Створіть спільну історію, яку приємно буде згадати та розповісти нащадкам.