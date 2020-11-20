Опитавши закоханих людей похилого віку, а також проаналізувавши дослідження психологів, можна зрозуміти, що є 3 важливі секрети стосунків. Саме завдяки ним любов може жити вічно.

Спільні цінності

Одна літня американська пара розповіла, що підтримувати "хімію" протягом 40 років їм допомагають спільні цінності. Перш за все – чесність. З цим вони поділилися виданню Cosmo.

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Якщо говорити про все відкрито, не збирати образи й намагатися зрозуміти позицію партнера, яка не сходиться з твоєю, можна уникнути безлічі глобальних конфліктів.

Почуття гумору

У наш час почуття гумору просто необхідне для якісного життя у всіх його сферах. Стосунки - не виняток.



Почуття гумору в парі / Фото Freepik​

Іноді, йдучи за своєю гординею і комплексами, ми вмудряємося "роздути з мухи слона" замість того, щоб перевести проблему в жарт. Мова йде про дрібні побутові негаразди, а не про глобальні проблеми, які завдяки гумору не розв'язати.

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Дії

Відомий психолог, коуч і письменник Стівен Кові впевнений, що любов – це дієслово, дія. Відповідно, щоб вона жила і не згасала, обом партнерам потрібно вкладати в них свої часові, матеріальні й емоційні ресурси.