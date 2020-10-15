На весілля Крістін Міллер зі США захотіла сама собі зробити букет нареченої. Замість троянд вона вирішила зірвати квіти, які ростуть на їх з майбутнім чоловіком ділянці.

Напередодні церемонії Крістін Міллер разом з подругами зібрала дикі квіти для букета та декору весілля. Проте на ранок обличчя дівчини опухло і покрилося висипом через те, що рослини виявилися отруйними. Про це повідомило видання News.com.au.

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У Крістін піднялася температура та стали з'являтися сильні напади нудоти. Тоді наречена ще й відчула, що починає втрачати зір. Дівчині складно було тримати очі відкритими, але також було боляче їх закривати. Крістін терміново відвезли в лікарню, де медики надали нареченій першу медичну допомогу.



Реакція нареченої на квіти / Скриншот з відео

Попри страшну алергічну реакцію, дівчину привезли на весілля, щоб воно таки відбулося. Після того, як закохані дали присяги вірності, Крістін знову відвезли в найближчу лікарню, де зробили кілька уколів.



Зібрані квіти на весілля / Скриншот з відео

Потім разом з чоловіком вони знову вирушили до гостей. Крістін провела весь вечір, намагаючись не привертати до себе уваги.

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Через тиждень, коли пухирці зникли, молоде подружжя влаштували весільну фотосесію, де Христина вже була такою, якою мріяла піди до вівтаря.

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