Після нещасного випадку Лаура Фаганелло втратила пам'ять. Її чоловікові Брейдену довелося ще раз робити їй пропозицію, адже дівчина забула про те, що вона заміжня.

Через 9 місяців після першого весілля Лаурі на голову впав стовп. Дівчина отримала травму головного мозку й втратила пам'ять. Про це повідомило видання Inspired Traveler.

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"Я досі пам'ятаю шум, який він (стовп – 24 канал) видав, коли вдарив мене по голові. Я все ще пам’ятаю, як це було. У мене досі через це кошмари", – пригадала Лаура Фаганелло.

Після травми пара ще 2 роки жила разом, проте це більше нагадувало сусідство. Брейден почувався чужим для власної дружини.

Вона навіть не знала, хто я такий, і лякалася, коли я бажав їй гарного дня або зізнавався у коханні,

– розповів Брейден.

Чоловік не здавався й намагався нагадати Лаурі, ким він є для неї. "Я знаю, що наші обітниці були не просто земними обіцянками. Я знав про важливість зобов’язань, які ми взяли одне перед одним. У важкі часи я дорожив цим", – додав Брейден Фаганелло.



Лаура та Брейден Фаганелло / Фото The church news​

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Зусилля чоловіка не були даремними. Коли Брейден повторно зробив пропозицію, Лаура сказала "так". Жінка зазначила, що він став для неї дуже важливим, тому вона "навіть не могла уявити, що зможе відпустити його".

Дивіться відео про Лауру та Брейдена Фаганелло: