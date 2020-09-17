З 15 вересня в Україні почала діяти гаряча лінія з питань безпеки дітей в Інтернеті. Неповнолітні, які стали жертвами будь-якого насилля в мережі, чи їхні батьки відтепер можуть звернутись за консультацією до фахівців. Номер телефону - 1545.

Про це на офіційному сайті оголосили представники Міністерства соціальної політики. Вони зазначили, що в еру сучасних технологій, Інтернет став незамінним навіть у спілкуванні дорослих і дітей. Однак мережа не тільки допомагає навчатись, розвиватись, підтримувати зв'язок з друзями чи стежити за подіями у світі, але й травмувати.

Важливо 5 ефективних порад, які допоможуть вберегти дитину від сексуального насилля

Наразі зафіксовано чимало випадків емоційного чи навіть сексуального насилля завдяки мережі. І з цими викликами дитина впоратись сама не може.

"Діти, які зазнали сексуального насильства в Інтернеті, травмовані ще сильніше, ніж ті, які зазнали фізичного насильства, адже особливість вчинення сексуального насильства над дітьми в онлайн полягає в тому, що матеріали (фото, відео) залишаються в Інтернеті та транслюються по всьому світу навіть після того, як дитина врятована", – наголосили у відомстві.

Саме тому в Україні почала діяти безкоштовна гаряча лінія, де діти та їхні батьки можуть отримати фахову консультацію або ж психологічну допомогу. Для цього українцям потрібно звернутись за номером 1545 і обрати категорію 3.