Навіть найміцніші стосунки можуть мати кризовий період. Це відбувається поступово й іноді може бути не таким очевидним станом для кожного з партнерів. Психологи виділяють не тільки кризовий, але і передкризовий стан стосунків. Тоді зміни мінімальні, а можливість виправити ситуацію залишається високою. Головне – вчасно зрозуміти про надходження проблем і вжити відповідні заходи.

Термін "криза" означає різкий перелом в будь-якому процесі, а також скрутне, важке становище. Якщо розглядати це слово в площині стосунків, то перелому як такого може і не бути, тому що часто пара може і не усвідомлювати, що знаходиться в кризі. Про це у своєму блозі розповів психолог Дмитро Карпачов.

Важливо Залежні стосунки: на які небезпечні ознаки потрібно звернути увагу

Які кризові періоди проходять пари

• Після закоханості. Коли романтичний період спадає, люди починають пізнавати одне одного по-справжньому. Для когось це можуть бути приємні відкриття, а інший може щиро дивуватися "де були мої очі?". Перший кризовий етап характеризується емоційними підйомами та спадами. Пара намагається звикнути до нової дійсності та навчитися співіснувати одне з одним.

• Повернення в реальність. Це час зниження гормональних сплесків, спровокованих почуттям закоханості. Відчувається якась приземленість, з'являються перші претензії одне до одного. У другому кризовому періоді у пари трапляється перша масштабна сварка.

• Дослідження одне одного. В межах цього кризового періоду спостерігається охолодження емоцій. Пара вже чітко розуміє, що колишньої романтики немає, доводиться шукати щось ще.

Як правило, етап дослідження починається через 1 – 2 роки спільного проживання. Партнери пильно розглядають одне одного, намагаючись знайти точки дотику.

• Рух назустріч. Це перша сходинка до досягнення стійкого взаєморозуміння між двома людьми. Однак кризовим цей період називається недарма. Рух назустріч одне одному виправданий тільки при взаємній ініціативи. Якщо в цьому зацікавлений лише один з партнерів, а другий просто пливе за течією – сварок не уникнути.

• Взаємодопомога. У цей час встановлюється рівновага в стосунках пари. Партнери вже добре знають одне одного, миряться з недоліками, більше розуміють мотиви та особливості характеру свого візаві.



Стосунки / Фото Relationships Unscripted

Небезпека кризи в цей період заснована на тому, що чоловік з дружиною вже занадто добре знають одне одного – хворі місця, факти з минулого, слабкості. Тому можуть в пориві гніву зробити удар нижче пояса.

• Гармонія. На цьому етапі у пари виникає бажання або прожити все життя разом, або розірвати цей шлюб. Незважаючи на те, що відносини двох людей вийшли на новий рівень, не варто думати, що це назавжди. Навіть якщо між людьми панує гармонія, ніхто не застрахований від втручання ззовні. Наприклад, зміни умов життя, непередбачені проблеми. Чи пройде цей союз перевірку на міцність – це питання.

Симптоми кризи в стосунках та як з ними боротися

Відсутність часу на себе

Якщо людина постійно зайнята роботою, побутом, рутинними справами, у неї не залишається часу на свої захоплення, хобі, догляд за собою.



Догляд за собою / Фото Stylecraze

У такій ситуації довго перебувати не можна, інакше накопичене роздратування і втома неминуче "вибухнуть" на близьких. Обов'язково знаходьте час на маленькі радості, відпочивайте, займайтеся улюбленими справами, щоб відчувати повноту і гармонію життя.

Відсутність бажання піклуватися одне про одного

Може бути пов'язано з проблемою вище – браком часу або з охолодженим ставленням до партнера. Проте саме бажання піклуватися одне про одного й відрізняє близьких людей від чужих. Якщо на перший план виходить робота, побут та інші справи, а турбота про дружину відсувається на другий план, варто задуматися – що є пріоритетом? Якщо ваша зайнятість не залишає часу і сил на близьких, потрібно вжити відповідні заходи та відновити баланс.

Відсутність загальних інтересів

Якщо на початку відносин було цікаво проводити час разом, то через кілька років ситуація може змінитися. Люди розвиваються по-різному, вони змінюються під впливом внутрішніх факторів і зовнішніх умов. Цілком природно, що їх захоплення теж трансформуються. Важливо, щоб пара зберігала точки дотику, які допоможуть не втратити їм інтерес одне до одного. Це можуть бути спільні хобі, спорт, музика, яка подобається обом, – будь-що.

Небажання подобатися одне одному

Найяскравіший симптом глибокої незадоволеності відносинами. Якщо вам неважливо, як на вас дивиться близька людина, як виглядаєте в його очах, не хочеться ставати краще – кризи не минути.



Небажання подобатися одне одному / Фото Freepik

У такій ситуації жінки відчувають глибоку незадоволеність, впадають в депресію. А чоловіки знаходять розраду – занурюються в комп'ютерні ігри, долучаються до алкоголю, заводять стосунки на стороні. Щоб цього не сталося, не лінуйтеся, знаходите час на догляд за собою, будьте, як і раніше, цікавими, красивими, приємними один для одного.

Підвищена дратівливість партнерів

З дратівливою людиною неможливо навіть просто спілкуватися, не кажучи вже про повноцінні стосунки. Шлюб, в якому один з партнерів постійно роздратований і шукає об'єкт для зачіпок, довго не проіснує. Щоб позбутися цього стану, потрібно прибрати провокативний фактор. У цьому може допомогти глибокий аналіз своєї життєвої ситуації та, можливо, робота з психологом.

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Прагнення все робити самому

Воно виникає через небажання пари розподіляти сімейні обов'язки, делегувати справи та довіряти один одному. Адже набагато простіше все зробити самому, ніж пояснити іншому. Так ще й результат може бути непередбачуваним. У будь-якому випадку потрібно вчитися домовлятися і боротися з прагненням все контролювати.