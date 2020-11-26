Побут часто може зіпсувати навіть найідеальніші стосунки. Аби цього уникнути, варто дотримуватися простих правил, які не дозволять перетворити щоденну рутину в муку, а зроблять кожен момент спільного життя справжнім святом.

► Знайдіть спільне захоплення. Це прекрасно, якщо хлопець їздить на футбол, коли у дівчини заняття з малювання. Проте має бути хоч щось, що пара полюбляє робити разом. У важкі моменти, це маленьке хобі може зблизити. Про це розповіло видання Elle.

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► Фокусуйтеся на хорошому. Цей трюк добре працює з тваринами та дітьми, а ось про дорослих часто забувають. Хвалити партнера, навіть через дрібниці, бачити тільки хороше – велика праця. Щасливі пари не помічають недоліків.



Фокус на хорошому / Фото Author Love

► Говоріть "люблю тебе" і "хорошого дня" щоранку. Звучить банально, проте це дуже важливо. Можливо, ці слова допоможуть коханому вистояти в пробці або впоратися і складним звітом.

► Довіряйте та прощайте. Звичайно, все залежить від масштабу трагедії. Але важливо пам'ятати, що зруйнувати набагато простіше, ніж побудувати. Кому потрібні ці образи?



Довіряйте / Фото Lifehack

► Лягайте спати разом. Погодьтеся, немає нічого миліше, ніж обійматися і розмовляти перед сном.

► Тримайтеся за руки. Привчіть себе, як випивати склянку води вранці. Результат не змусить довго чекати.

► Обіймайтеся щодня. Це ж так просто! У нашої шкіри є пам'ять на приємні й не дуже дотику. За статистикою, пари, які регулярно обіймаються, менше хворіють і міцно сплять.

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► Бажайте добраніч. Незалежно від ситуації. Також "закривайте" сварки перед сном. Адже ваша любов набагато сильніше всіх негараздів на світлі.