Катріна Ніті, яка є мамою трьох дітей, вирішила укласти контракт зі своїми дітьми – 19-річним Хейденом, 18-річним Джошуа й 13-річною Олівією. Усе для того, аби діти не смітили в кімнатах.

Жінка пригадала, що знаходила виделки, миски, пляшки з молоком, які ховали діти. Про це повідомило видання Mirror.

Цікаво Костюм "Мертвої нареченої" та пелюшки: як жінки повторно використовують весільні сукні – фото

Коли діти подорослішали, у них з'явилися ще й телефони. Вони почали спілкуватися з друзями, замість того, щоб допомагати по дому.

Останньою краплею для появи контрактів, матір підштовхнув зіпсований килим за 1200 фунтів стерлінгів – це близько 37 773 гривень. Тепер діти зобов'язані дотримуватися 10 правил по дому, інакше їм загрожує штраф.



Катріна Ніті з донькою / Фото Mirror​

Хейден і Джошуа повинні будуть віддавати 5 фунтів стерлінгів – приблизно 157 гривень за кожне порушення правил, а в Олівії можуть забрати телефон на один день.

Які умови договору матері з дітьми:

Ніякого макіяжу в спальні. Не їсти в спальні. В спальні можна пити тільки воду, а не соки або газовані напої. Застилати ліжко потрібно щодня. Весь одяг потрібно поскладати чи повісити. Брудний одяг покласти в кошик для білизни. Тримати кімнату в порядку. Викладати посуд з посудомийної машини. Прибирати взуття. Сумка не повинна валятися.

Хлопчики тільки вчаться й не заробляють багато, тому втрата 5 фунтів для них буде відчутною.

Коли я вперше сказала їм про контракт, вони подумали що я жартую. Але я подумала, що єдиний спосіб достукатися – це грошове покарання або забирати телефон у Олівії,

– повідомила Катріна Ніті.

Такий контракт виявився величезним успіхом. Мати розповіла, що жорсткі, але справедливі правила привели її дітей в форму й зараз вона має всього 20 фунтів за порушення.

Читайте також Від величезного автопарку до старенької мавпи: фотограф робить вражаючі кадри дітей з іграшками

"Всі мої діти підлітки, тому, на мій погляд, вони все здатні дотримуватися простих правил", – повідомила Катріна Ніті.