Між братами та сестрами часто можуть виникати конфлікти. Оскільки дітям необхідні увага та любов батьків, вони починають конкурувати за їх схвалення.

Якщо один з дітей постійно отримує увагу і визнання батьків, другий при цьому буде відчувати себе обділеним. Часто саме це і стає причиною для суперництва. Повідомило видання Child develop.

До теми Сварки між братами та сестрами: як батьки можуть допомогти дітям розв'язати конфлікт

Діти хочуть, аби їх бачили, чули та зважали, відділяючи від братів і сестер. Прагне, щоб батьки сприймали як окрему особистість і цінували її особливості.

Як подолати суперництво між дітьми

► Ставлення до дітей різного віку

Деякі батьки по-різному ставляться до своїх старших і молодших дітей. Переважно вважають, що старша дитина більш відповідальна, тому дають їй більше свободи дій. Молодша в цей момент може відчувати, що її обмежують. Швидше за все, між дітьми з'явиться суперництво.



Суперництво між дітьми / Фото Proactive Parenting

► Не навішувати на дітей ярлики

Якщо назвете одну дитину розумною, а іншу клоуном, це призведе до того, що друга дитина буде відчувати себе неповноцінною. Від цього зросте конкуренція між дітьми.

► Кожна дитина має відчувати себе важливою

У батьків не має бути улюбленців. Цінуйте всі унікальні якості кожної дитини та говоріть їм про це. Обов'язково говоріть дітям, що у вас вистачить любові для кожного з них.

► Не втручатися у суперечки між дітьми

Не варто ставати ні на чий бік. Перш за все варто визнати, що у дітей різні темпераменти. Тому краще допомогти їм побачити кращі якості одне одного. Можна поговорити з дітьми про те, що їх взаємини триватимуть все життя, тому їм варто навчитися поважати одне одного.

► Посередник у сварці між дітьми

Підкажіть їм, як можна розв'язати проблему. Скажіть, що, якщо вони не знайдуть розв'язання проблеми, їх обох чекає покарання. Така позиція позбавить від необхідності прийняти чиюсь сторону в суперечці.



Посередник у сварці / Фото Ryde District Mums

► Особистий простір у кожної дитини

Добре, якщо у кожної дитини є свої іграшки та місце, де вона може самостійно пограти або відпочити. Приділяйте кожній дитині окремий час. Іноді дітям потрібно побути наодинці, що сприяє розвитку індивідуальних якостей. Коли діти знову гратимуться разом, вони більше стануть цінувати особливості одне одного.

► Спонукайте дітей піклуватися один про одного

Коли діти будуть відчувати прихильність одне до одного, вони перестануть конфліктувати. Поясніть їм, що кожен член сім'ї – це частина команди, тому всі повинні діяти спільно.

► Знаходьте собі час для відпочинку

Спроби залагодити конфлікти між дітьми вимотують морально та емоційно. Якщо ви ніяк не можете впоратися з цією проблемою, проконсультуйтеся з сімейним психологом.

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Якщо суперництво між дітьми виходить з-під контролю, якщо діти завдають один одному фізичної шкоди або принижують один одного, варто звернутися до психолога.