У будь-яких парах можуть виникати маленькі або великі розбіжності, що не є ознакою серйозних проблем у стосунках. Насправді сварки, якщо робити це правильно, можуть поліпшити відносини.

• Говорити прямо

Часто в стосунках люди не говорять про те, що їх турбує, вибираючи непрямі способи вираження невдоволення. Про це повідомило видання Psycology Today.

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Наприклад, один партнер може говорити з іншим люб'язно, але разом з цим мати приховану ворожість.

Також партнери можуть уникати обговорення проблеми, перемикаючи тему. Такі непрямі способи вираження гніву неконструктивні, тому що вони не дають іншій людині уявлення того, як на це реагувати.

• Розказати про свої почуття без звинувачень партнера

Заяви, які "нападають" на характер партнера, можуть зруйнувати стосунки. Наприклад, коли чоловік розчарований ревнощами своєї дівчини, може сказати: "Ти абсолютно ірраціональна!". Такими заявами він спонукає її зайняти оборонну позицію, а це може перекреслити подальшу розмову.



Розповісти про почуття без звинувачень партнера / Фото ‎Getty Images

Потрібно зосередитися на власних відчуттях, не звинувачувати партнера, описувати конкретну поведінку, а не недоліки характеру.

Наприклад, можна сказати: "Мене дратує, коли ти стверджуєш, що я фліртую з кимось під час невинної розмови ". Ця тактика пряма та не ставить під сумнів характер вашого партнера.

• Не говорити "ніколи" чи "завжди"

Коли розв'язуєте проблему, варто уникати узагальнень про партнера. Наприклад, такі твердження: "Ти ніколи не допомагаєш з хатніми справами", "Ти постійно сидиш у своєму мобільному телефоні" – вони змусять партнера оборонятися.

Замість того, щоб спонукати до обговорення, ця стратегія змусить партнера почати генерувати приклади всіх тих випадків, коли він насправді був корисним або уважним.

• Обрання конкретної проблеми

Якщо волієте конструктивного обговорення, то потрібно обрати 1 проблему. Деколи пари схильні втягувати декілька тем в одну дискусію.

Це здається очевидним, але розпал суперечки щодо однієї проблеми може перетворитися в обмін претензіями. Чим більше скарг ви озвучите, тим менша ймовірність того, що ви їх повністю обговорите і вирішите.



Обрання конкретної проблеми / Фото ‎Getty Images

• Уважно слухати партнера

Коли ви перериваєте свого партнера або припускаєте, що знаєте, про що він думає, – не даєте йому можливості висловитися.

Навіть, якщо впевнені, що знаєте, що він збирається сказати, ви все одно можете помилятися і партнер відчуває, що його не слухають.

• Автоматично не заперечувати скарги партнера

Коли критикують, важко не захищатися. Проте захист не вирішує проблем.

Наприклад, пара, в якій виникла суперечка через те, що дружина хоче, аби чоловік більше допомагав їй з хатніми справами. Коли вона пропонує чоловіку швидко поприбирати перед тим, як він виходить на роботу, він говорить: "Так, це допоможе, але у мене дійсно немає часу вранці".

Коли вона пропонує йому виділити час на вихідні, він говорить: "Але у нас зазвичай є плани на вихідні. І у мене є робота, щоб надолужити згаяне, так що це не спрацює". Таке поведінка показує, що її ідеї і погляди не мають сенсу.



Сварки в парах / Фото ‎Getty Images​

Ще одна деструктивна захисна поведінка – "перехресні" скарги, коли ви відповідаєте на скаргу партнера своєю власною. Наприклад, відповідаючи на "ти майже не прибираєш в будинку" словами "а ти помішаний на чистоті".

• Важливо вислухати партнера та обдумати те, що він скаже

Крім того, що ви прислухаєтеся до свого партнера, потрібно зрозуміти його погляди. Ті, хто розуміють його точку зору, рідше гніваються під час обговорення конфлікту.

• Не проявляти зневаги до партнера

З усього негативного, що ви можете зробити і сказати під час конфлікту, найгіршим може бути презирство.

Презирливі зауваження – це ті, які принижують партнера, включаючи сарказм та образи. Також це може бути невербальна поведінка – закочування очей або посмішка.

Презирство унеможливлює участь в реальній дискусії і, швидше за все, викличе у вашого партнера гнів, а не спробу розв'язати проблему.

• Не піддаватися негативу

Важко не відреагувати на погану поведінку партнера ще гіршою поганою поведінкою. Проте потурання цьому бажанню тільки посилить конфлікт. Так пари обмінюються все більшою кількістю образ і зневажливих зауважень.

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• Знати, коли потрібно зробити перерву

Якщо бачите, що ні ви, ні ваш партнер не дотримуєтесь наведених вище порад, то варто зробити паузу в суперечці. Навіть короткої перерви на кілька глибоких вдихів може вистачити, щоб трохи заспокоїтися.