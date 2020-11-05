У колективі діти вчаться взаємодіяти одне з одним, знаходити спільні теми та інтереси. Проте іноді бувають ситуації, коли дорослим доводиться допомагати малечі розв'язувати конфлікти.

Є декілька варіантів того, який вибір роблять батьки у випадку, коли дитина розповіла їм про конфлікт. Про це повідомив у своєму блозі Дмитро Карпачов.

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Беруть активну участь в процесі розв'язання

Плюси:

Будете контролювати ситуацію.

Зможете з особистого досвіду дати пораду.

Оберете модель поведінки самостійно.

Оціните потенційну небезпеку ситуації.

Мінуси:

Дитина не отримає необхідний їй досвід у розв'язанні конфліктів.

Діти інакше реагують на те, що відбувається в житті. Можливо, що дорослі вже досить зіпсовані або травмовані негативним досвідом, аби об'єктивно розцінювати ситуацію. Безневинні пустощі, які допустимі в дитячому середовищі, можуть здатися вселенською підлістю.



Конфлікти у дітей / Фото Dine Magazine​

Вчити дитину, як себе поводити у конфліктах

Дати інструкції – більш зріла тактика. Навчите дитину відповідати кривдникам. Розповісте, що робити, щоб погасити конфлікт ще на початку. Та як чинити, якщо конфліктні ситуації будуть повторюватися.

Плюси

Можна спрогнозувати результат і тримати руку на пульсі.

Мінуси:

Все та ж залученість в конфлікт, але вже непряма. Якщо ситуація повториться, дитина не буде знати, як на неї реагувати, а піде до мами за порадою.

Не втручатися в дитячі конфлікти

Дитина скривджена, перелякана, засмучена. Вона звертається до вас, як до найближчої для неї людини за допомогою. Замість цього ви говорите, наприклад: "Ти вже доросла, постарайся впоратися самостійно".

Плюси:

Самостійність та відповідальність формуються саме в таких ситуація. Тобто в момент, коли батьки можуть втрутитися, але свідомо цього не роблять, щоб стимулювати дитину діяти самостійно. Трохи нагадує техніку, коли навчають плавати, штовхнувши у воду, – хочеш чи ні, але доведеться виплисти.

Мінуси:

Немає впевненості, що дитина правильно впорається з конфліктом. Також виникає ризик, що, не помітивши зацікавленості батьків в її проблемі, наступного разу буде шукати допомогу будь-де, але не в родині.

Що робити батькам

Причини дитячих конфліктів, як і шляхів розв'язання, може бути багато. Проте є універсальна порада, яка актуальна практично для будь-якої ситуації.

Не поспішайте з реакціями, поки повністю не розберетеся в ситуації. Якщо дитина достатньо доросла, варто дати їй можливість впоратися самостійно. При цьому коректно і ненав'язливо запропонувати свою допомогу. Сказати, що завжди готові вислухати й допомогти, захистити й втішити.



Реакція батьків на конфлікти / Фото Frugal Mom Eh!​

Проте це мають бути не просто слова. Зберігаючи формальне невтручання, батьки повинні володіти ситуацією, бути на зв'язку з іншими батьками, вчителем, вихователем, психологом.

Якщо будуть встановлені факти булінгу – негайно звертатися до правоохоронних органів. Якщо сварка дріб'язкова – не драматизувати ситуацію.

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Не можна не згадати про важливість корисного прикладу. Якщо батьки вміють контролювати свої емоції й успішно позбуватися конфліктів, які виникають в сім'ї або поза нею, то і дитина незабаром опанує мистецтвом красивого виходу з подібних ситуацій. Вона також зможе протистояти провокаціям і не допустить перетворення дрібної сутички в масштабну сварку.